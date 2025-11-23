«У Анастасии проблемы с алкоголем»: Нарколог Шуров объяснил поведение Волочковой
Психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Анастасии Волочковой. Он назвал балерину добрым человеком, но пояснил, что алкоголь запустил в её организме необратимые процессы. Слова эксперта приводит aif.ru.
Шуров отметил, что из-за проблем с памятью Волочкова не держит зла на людей.
«Но это уже не её заслуга, а просто определённое повреждение мозга. У Анастасии проблемы с алкоголем. Вся страна, я думаю, это видит. Как говорят: на тысячу миль все знали, что я алкоголик, кроме одного человека — меня самого. Вот такая история, классика жанра», — сказал нарколог.Врач подчеркнул, что работать с её зависимостью сложно, так как Волочкова цепляется за прошлые достижения и не принимает настоящее положение дел. Шуров констатировал, что уже десять лет о балерине пишут только скандальные новости, а её нынешний образ жизни он назвал аморальным. Сама Анастасия утверждает, что не зависит от спиртного.