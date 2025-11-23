«У Анастасии проблемы с алкоголем»: Нарколог Шуров объяснил поведение Волочковой

23 ноября 2025, 16:09

Психиатр Шуров связал поведение Волочковой с последствиями употребления алкоголя

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал поведение Анастасии Волочковой. Он назвал балерину добрым человеком, но пояснил, что алкоголь запустил в её организме необратимые процессы. Слова эксперта приводит aif.ru.





Шуров отметил, что из-за проблем с памятью Волочкова не держит зла на людей.

«Но это уже не её заслуга, а просто определённое повреждение мозга. У Анастасии проблемы с алкоголем. Вся страна, я думаю, это видит. Как говорят: на тысячу миль все знали, что я алкоголик, кроме одного человека — меня самого. Вот такая история, классика жанра», — сказал нарколог.

