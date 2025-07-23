Валерий Меладзе расширяет бизнес в России

23 июля 2025, 09:03

Меладзе расширяет бизнес в РФ — певец будет заниматься арендой недвижимости

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Известный российский певец Валерий Меладзе решил расширить свои бизнес-горизонты, добавив новые виды деятельности в своё индивидуальное предпринимательство (ИП), зарегистрированное в 2004 году. Как пишет Telegram-канал «‎Shot», артист внес изменения в список видов деятельности, включив в него управление и аренду недвижимости.