Валерий Меладзе расширяет бизнес в России
Известный российский певец Валерий Меладзе решил расширить свои бизнес-горизонты, добавив новые виды деятельности в своё индивидуальное предпринимательство (ИП), зарегистрированное в 2004 году. Как пишет Telegram-канал «Shot», артист внес изменения в список видов деятельности, включив в него управление и аренду недвижимости.
Ранее в перечне видов деятельности Меладзе значились только те, которые были связаны с телевещанием и концертной деятельностью. За 21 год существования ИП этот список не претерпел изменений, однако теперь певец решился на новый шаг в своем бизнесе.
Кроме индивидуального предпринимательства, у Меладзе также имеется ООО «Вантаж», которое управляет одноимённым торговым центром в Восточном Бирюлёве. Компания, в которой артист является совладельцем вместе со своей сестрой Лианой и бизнес-партнёром, арендует также здание ТЦ в Западном Бирюлёве. По информации, «Вантаж» приносит певцу стабильный доход, составляющий около 15 миллионов рублей в год.
Напомним, что с 2024 года Валерий Меладзе вместе со своей супругой, певицей Альбиной Джанабаевой, и тремя детьми — Константином, Лукой и Агатой — живет в Испании.
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