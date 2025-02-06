Актриса Мария Берсенева родила дочь от актёра младше неё на восемь лет

Актриса Мария Берсенева воспитывает двоих детей от разных браков – 22-летнего сына Никиту от первого супруга, бизнесмена Гурама Кофенлу, и дочь Марусю от третьего мужа. Звезда сериала «Маргоша» не афиширует личную жизнь, но и не скрывает, что создала крепкую семью и обрела гармонию в отношениях.