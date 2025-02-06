Актриса Мария Берсенева родила дочь от актёра младше неё на восемь лет

Мария Берсенева (фото: Инстаграм* @berseneza)
Актриса Мария Берсенева воспитывает двоих детей от разных браков – 22-летнего сына Никиту от первого супруга, бизнесмена Гурама Кофенлу, и дочь Марусю от третьего мужа. Звезда сериала «Маргоша» не афиширует личную жизнь, но и не скрывает, что создала крепкую семью и обрела гармонию в отношениях.
Сегодня стало известно, от кого два года назад родила 43-летняя актриса. Её мужем является молодой коллега Михаил Гудошников, которому 35 лет. Пара познакомилась на работе – они играют в совместных спектаклях «Анна Каренина», «Сафари любви», «Семь раз отмерь» и других.
Михаил Гудошников (фото: Инстаграм* @mahail_gudoshnikov)
Отношения Михаила и Марии развивались стремительно. Вместе они гастролировали, ходили по ресторанам, устраивали свидания, а потом актриса узнала, что беременна. Её избранник был счастлив и сам выбрал имя для дочери – Маруся.
Гудошников поддерживает супругу. Недавно она стала жертвой аферистки, которая оманом уговорила её вложить деньги в кинопроект, оказавшийся фикцией. В ходе многочисленных судебных разбирательств Михаил всегда находился рядом с Марией и даже выступал свидетелем с её стороны.
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*запрещён в РФ
Михаил Гудошников (фото: Инстаграм* @mahail_gudoshnikov)
Отношения Михаила и Марии развивались стремительно. Вместе они гастролировали, ходили по ресторанам, устраивали свидания, а потом актриса узнала, что беременна. Её избранник был счастлив и сам выбрал имя для дочери – Маруся.
Гудошников поддерживает супругу. Недавно она стала жертвой аферистки, которая оманом уговорила её вложить деньги в кинопроект, оказавшийся фикцией. В ходе многочисленных судебных разбирательств Михаил всегда находился рядом с Марией и даже выступал свидетелем с её стороны.
Читайте также:
«Я поселился за забором»: лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский после развода переехал в дом по соседству
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«Спасибо за счастливые глаза моей дочери!»: тёща Павла Прилучного публично выразила благодарность ему
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова