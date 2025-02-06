«Я услышала истошный крик»: Регина Тодоренко рассказала, как её сыновья получили травмы во время игры

Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми (фото: соцсети)
Телеведущая Регина Тодоренко и бывший солист группы Smash!! Влад Топалов воспитывают двоих сыновей. На днях 6-летний Миша и 2-летний Мирослав настолько заигрались, что получили травмы.
«Коротко о моём материнстве. Зашла я, значит, в уборную, безопасное убежище для всех матерей, чтобы по-быстрому сделать все свои дела, ведь за дверью меня ждут два маленьких урагана, всегда готовые разгромить дом. Не прошло и 20 секунд, как я услышала истошный крик», – рассказала звезда.Телеведущая надеялась, что мальчики не пострадали, а просто заигрались и начали шуметь. Однако выяснилось, что Миша и Мирослав столкнулись головами и получили травмы. Забежавшая в комнату Тодоренко увидела старшего сына с окровавленным носом и младшего в крови брата. Она оперативно нашла ватные диски и вставила тампон в нос Миши, параллельно осматривая голову Мирослава, по которой и пришёлся удар. В это же время прибежала няня со льдом.
В итоге Регине удалось успокоить детей. Она поделилась, что у неё было ощущение, будто она в фильме ужасов, поскольку перепачкала все руки и одежду в крови.
После ей удалось уложить спать сыновей. Только тогда она смогла уединиться в туалете.
«Понимаю, что даже мой мочевой пузырь привык к таким встряскам и готов подождать...», – иронично написала Тодоренко.Читайте также:
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Анастасия Чинкова