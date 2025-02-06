«Спасибо за счастливые глаза моей дочери!»: тёща Павла Прилучного публично выразила благодарность ему

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: соцсети)
Актёр Павел Прилучный эффектно поздравил тёщу с днём рождения. Мама Зепюр Брутян оценила красивый жест зятя.
В 2022 году Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Вчера в семье отпраздновали день рождения мамы девушки Гаяны Согомонян. После праздника женщина показала, какой сюрприз подготовил для неё зять.
Мама артистки опубликовала трогательное видео с дочерью, зятем и внуком Микаэлем. Они все вместе приехали в гости к Гаяне, чтобы поздравить её с днем рождения. Прилучный вручил тёще огромный букет красных роз и поцеловал в щёку.
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Мама артистки опубликовала трогательное видео с дочерью, зятем и внуком Микаэлем. Они все вместе приехали в гости к Гаяне, чтобы поздравить её с днем рождения. Прилучный вручил тёще огромный букет красных роз и поцеловал в щёку.
«Спасибо всем большое за поздравления! Спасибо моей семье! Я очень счастлива! Спасибо Господу Богу за моих детей, мужа! За внука! Спасибо тебе, Павел, за счастливые глаза моей дочери и за твое внимание! Спасибо и еще раз спасибо! Люблю вас очень!», – эмоционально написала именинница.Также Зепюр в своём личном блоге показала как сын поздравил бабушку. Малыш подбежал к родственнице со связкой воздушных шаров. Актриса в этот момент подошла к маме с тортом с зажжёнными свечами, которые Гаяна задула, загадав желание.
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Анастасия Чинкова