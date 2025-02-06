«Я поселился за забором»: лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский после развода переехал в дом по соседству

Владимир Кристовский (фото: Инстаграм* @vova_kristovskiy)
Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский после развода с Валерией Римской не стал далеко уезжать и поселился в соседнем доме ради дочерей.
Первой супругой музыканта стала Валерия Римская, которая родила ему четырёх дочерей – Ясмин, Станиславу, Мию и Уму. Со временем, признавался артист, чувства к жене пропали, но лгать ей он не стал и во всём признался. Кристовский рассказывал, что через очень многое прошёл с женой, которую любил, однако чувства угасли.
В 2013 году исполнитель женился во второй раз. Его избранницей стала сотрудница пиар-команды Ольга Пилевская, которая родила ему сына Фёдора и дочь Тею.
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*запрещён в РФ
В 2013 году исполнитель женился во второй раз. Его избранницей стала сотрудница пиар-команды Ольга Пилевская, которая родила ему сына Фёдора и дочь Тею.
«Но как уйти от женщины и не уйти от детей? Это трудная задача, большой стресс для всех участников, особенно для женщин. Я поселился рядом со своими детьми, практически за забором», – рассказал Кристовский.Певец очень рад, что бывшая и нынешняя супруги не стали конфликтовать и приняли такое положение дел. Также музыкант подчеркнул, что дочери от первого брака хорошо приняли новую жену отца и общаются с ней. Девочки с удовольствием проводят время со сводными младшим братом и сестрой.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова