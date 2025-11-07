Достижения.рф

«Я не норм, я — идеал!»: Роналду заявил, что красивее Бекхэма

Роналду уверен, что он популярнее Бекхэма и всех остальных мужчин мира
Криштиану Роналду (Фото: Instagram* / @cristiano)

Криштиану Роналду вновь поразил фанатов самоуверенностью. Об этом сообщает Super.



В подкасте Пирса Моргана футболист заявил, что считает себя красивее и популярнее Дэвида Бекхэма — и вообще всех мужчин на планете.

«У Бекхэма красивое лицо, всё остальное — норм. Я не норм, я — идеал. Представь нас на пляже в красных плавках, мы оба неизвестные, на кого бы все смотрели? На меня, конечно», — заявил Роналду.
Он добавил, что по уровню известности ему нет равных: «Я думаю, меня знают даже на небе». Впрочем, в конце Криштиану уточнил, что «всего лишь шутит» — но поклонники не уверены, насколько.

