Актриса Мирослава Карпович обновила автопарк на фоне беременности
Мирослава Карпович решила порадовать себя новым автомобилем. Актриса обзавелась шестиместным китайским внедорожником стоимостью 7,7 млн рублей и теперь охотно принимает поздравления поклонников под видео с новой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Пользователи активно обсуждают дорогостоящую покупку и желают Мирославе удачи за рулем. Сама актриса не скрывает радости от обновки и отвечает на комментарии под публикацией.
Для Карпович этот период и без того стал особенным. Летом актриса тайно вышла замуж, а вскоре появились сообщения о ее беременности. Официально Мирослава подтвердила, что ждет ребенка, только недавно.
Теперь у звезды сразу несколько поводов для поздравлений — и пополнение в семье, и новый автомобиль.
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