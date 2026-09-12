«Хочу поменять мозги»: Natan рассказал о пересадке волос и новых изменениях

12 сентября 2026, 09:56

Natan признался, что его зубы и волосы — результат работы над внешностью

Natan (Фото: Instagram* / @natan_official)

Natan откровенно рассказал, что его ухоженный внешний вид — не совсем заслуга природы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певец признался, что прибегал к косметологическим процедурам и другим изменениям внешности, поскольку для артиста, который постоянно находится перед камерами, внешний вид играет важную роль.





«Для артиста это важно (быть ухоженным), поэтому я вставил зубы, сделал пересадку волос. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что это ключевой момент того, как ты появляешься перед камерой… То, что я еще хочу скорректировать — это невозможно. Я бы хотел поменять мозги, надеюсь, в скором времени получится», — с юмором поделился Natan на дне рождения «Русского Радио».