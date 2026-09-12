«Хочу поменять мозги»: Natan рассказал о пересадке волос и новых изменениях
Natan признался, что его зубы и волосы — результат работы над внешностью
Natan откровенно рассказал, что его ухоженный внешний вид — не совсем заслуга природы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певец признался, что прибегал к косметологическим процедурам и другим изменениям внешности, поскольку для артиста, который постоянно находится перед камерами, внешний вид играет важную роль.
«Для артиста это важно (быть ухоженным), поэтому я вставил зубы, сделал пересадку волос. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что это ключевой момент того, как ты появляешься перед камерой… То, что я еще хочу скорректировать — это невозможно. Я бы хотел поменять мозги, надеюсь, в скором времени получится», — с юмором поделился Natan на дне рождения «Русского Радио».При этом артист признался, что если бы не сцена, камеры и публичная профессия, он вряд ли стал бы уделять своей внешности столько внимания. Все процедуры и изменения, по словам певца, связаны прежде всего с необходимостью хорошо выглядеть на публике.