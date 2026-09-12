«Мне должны были аплодировать»: Семенович объяснила, почему сорвала голос на концерте

12 сентября 2026, 08:39

Певица Анна Семенович раскрыла, что стояло за неудачным выступлением в Норильске

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович ответила на критику своего недавнего выступления в Норильске. После концерта в соцсетях зрители обсуждали вокал артистки, которая вживую исполнила «Восточные сказки». Однако сама Анна считает, что причина была не в ее подготовке, а в крайне сложных условиях, в которых ей пришлось выходить на сцену. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Семенович, организаторы не обеспечили необходимое техническое оборудование: на площадке не было мониторов, а микрофон в какой-то момент перестал работать. При этом концерт отменять артистка не стала, поскольку на выступление пришло большое количество зрителей.





«Я могла не выйти на сцену и не начать петь вообще, потому что не было технического райдера: не было мониторов, не работал микрофон… Но пришло много людей, мне пришлось работать в этих условиях. Шел дождь, было холодно, но я справилась, и я считаю, что меня должны были не хейтить, а наоборот хвалить за то, какая я настойчивая, что я своего зрителя не оставила без песен. Даже пусть я акапельно пела, как могла, кричала "Включите микрофон". Я настолько уже с таким иммунитетом… Поэтому мне начхать (на хейтеров)», — поделилась Семенович на дне рождения «Русского Радио».