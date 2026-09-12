«Теперь официально Хулиовна!»: звезда Comedy Club показала новый паспорт
45-летняя юмористка Елена Борщёва сменила отчество
45-летняя Елена Борщёва официально изменила отчество и уже показала новый паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Теперь вместо привычного Сергеевна в документах артистка носит отчество Хулиовна — в честь своего отца, панамца Хулио Санта-Мария Герра.
«Теперь официально Хулиовна! Мое отчество Сергеевна было дано мне просто по благозвучию и всегда было чуждо и инородно, поэтому я рада, что сейчас гармония восстановлена», — рассказала Борщёва.По словам артистки, прежнее отчество появилось исключительно из соображений благозвучия, однако с годами Елена чувствовала, что оно ей не совсем подходит. Теперь же, сменив его официально, она решила восстановить связь со своими корнями.
Отец Елены — панамец Хулио Санта-Мария Герра. С ее матерью он познакомился во время учебы в РУДН. Борщёва не теряет связь с родственниками из Панамы и, судя по всему, решила еще раз подчеркнуть свою семейную историю необычным, но очень личным поступком.