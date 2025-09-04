Анна Заворотнюк рассказала, как няня неожиданно исчезла из их с сыном жизни

04 сентября 2025, 22:40

Анна Заворотнюк рассказала, что их няня-филиппинка внезапно пропала

Анастасия Заворотнюк с сыном (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась в социальных сетях неожиданной и неприятной ситуацией, которая произошла в её семье. Молодая мама рассказала, что няня, помогавшая ей ухаживать за сыном Марселем, внезапно исчезла, не объяснив причин.





По словам Анны, женщина из Филиппин проработала у них почти пять месяцев, и семья относилась к ней с доверием и теплом.





«Я очень хорошо к ней относилась. Доверяла, ценила её, старалась быть максимально открытой и доброй. Перед её выходным отдала ей зарплату, собрала много пакетов с подарками», — отметила она.

«Скорее всего, она просто решила уйти, но не смогла сказать об этом прямо. Так она исчезла из нашей жизни», — подытожила Анна.