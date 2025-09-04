Анна Заворотнюк рассказала, как няня неожиданно исчезла из их с сыном жизни
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась в социальных сетях неожиданной и неприятной ситуацией, которая произошла в её семье. Молодая мама рассказала, что няня, помогавшая ей ухаживать за сыном Марселем, внезапно исчезла, не объяснив причин.
По словам Анны, женщина из Филиппин проработала у них почти пять месяцев, и семья относилась к ней с доверием и теплом.
«Я очень хорошо к ней относилась. Доверяла, ценила её, старалась быть максимально открытой и доброй. Перед её выходным отдала ей зарплату, собрала много пакетов с подарками», — отметила она.По её словам, няня уехала домой в хорошем настроении, но после этого перестала выходить на связь.
Как уточнила Заворотнюк, через несколько дней та всё же написала, сославшись на болезнь, но на звонки так и не отвечала, лишь изредка присылая короткие сообщения. Анна предлагала помощь и врача, однако женщина отказалась.
«Скорее всего, она просто решила уйти, но не смогла сказать об этом прямо. Так она исчезла из нашей жизни», — подытожила Анна.Теперь семья воспитывает малыша без помощи няни, а сам инцидент стал для Анны поводом пересмотреть подход к найму помощников.