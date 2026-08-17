Актриса Настасья Самбурская рада, что можно не летать в Турцию

17 августа 2026, 23:12

Гортензии возле дома заменили Настасье Самбурской заграничные курорты

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Настасья Самбурская поделилась с подписчиками неожиданным поводом для радости: возле её дома наконец-то выросли красивые гортензии. По мнению актрисы, теперь можно спокойно оставаться дома и больше не тратиться на поездки в Турцию.