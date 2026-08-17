Актриса Настасья Самбурская рада, что можно не летать в Турцию
Настасья Самбурская поделилась с подписчиками неожиданным поводом для радости: возле её дома наконец-то выросли красивые гортензии. По мнению актрисы, теперь можно спокойно оставаться дома и больше не тратиться на поездки в Турцию.
Но сама прогулка у Самбурской получилась вполне роскошной. Для выхода она выбрала эффектный образ, который дополнила дорогими аксессуарами.
На актрисе заметили замшевую сумочку Acne Studios, брелок YSL, очки Chanel и массивное кольцо Bulgari. По подсчётам «Звездача», только эти детали гардероба обошлись примерно в 732 тысячи рублей.
Получается, заграничный отдых отменяется, зато домашняя прогулка — почти как выход на курорт, если добавить сумочку за несколько сотен тысяч и украшения от люксовых брендов.
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