«Мне будет стыдно всю жизнь»: племянник Варнавы рассказал о реакции звезды на приговор

17 августа 2026, 22:13

Осуждённый за мошенничество племянник Варнавы считает свой поступок позором

Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)

21-летний Георгий Варнава, племянник Екатерины Варнавы, рассказал в интервью Армине Подиян о реакции артистки на его уголовное дело и приговор. Молодой человек работал курьером в схеме телефонных мошенников, за что получил 1 год и 8 месяцев принудительных работ.





По словам Георгия, Екатерина не приезжала на судебные заседания, однако сразу направила к нему своего адвоката. Сам молодой человек от помощи отказался, поскольку к тому моменту уже заключил договор с другим юристом.



Варнава считает, что присутствие знаменитой родственницы в суде было бы неуместным и только привлекло бы дополнительное внимание к процессу.





«Приезжала ли Катя на судебное заседание? Нет, это было бы глупо. Не та ситуация, когда можно поручиться за родственника», — объяснил Георгий.

«Мне будет стыдно всю жизнь. Опозорил любимую тётю», — заявил Георгий.