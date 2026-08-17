«Мне будет стыдно всю жизнь»: племянник Варнавы рассказал о реакции звезды на приговор
Осуждённый за мошенничество племянник Варнавы считает свой поступок позором
21-летний Георгий Варнава, племянник Екатерины Варнавы, рассказал в интервью Армине Подиян о реакции артистки на его уголовное дело и приговор. Молодой человек работал курьером в схеме телефонных мошенников, за что получил 1 год и 8 месяцев принудительных работ.
По словам Георгия, Екатерина не приезжала на судебные заседания, однако сразу направила к нему своего адвоката. Сам молодой человек от помощи отказался, поскольку к тому моменту уже заключил договор с другим юристом.
Варнава считает, что присутствие знаменитой родственницы в суде было бы неуместным и только привлекло бы дополнительное внимание к процессу.
«Приезжала ли Катя на судебное заседание? Нет, это было бы глупо. Не та ситуация, когда можно поручиться за родственника», — объяснил Георгий.По его словам, он понимает, что именно родство с известной артисткой сделало историю настолько резонансной. Молодой человек также признался, что сильно переживает из-за произошедшего и считает, что подвёл близкого человека.
«Мне будет стыдно всю жизнь. Опозорил любимую тётю», — заявил Георгий.Похоже, теперь ему предстоит отвечать не только перед законом, но и самому разбираться с последствиями своего поступка.