Актриса Волкова раскрыла, что попала в профессию по объявлению

17 августа 2026, 22:55

Актриса Волкова призналась, что её путь в театр начался с газетной заметки

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovawolka)

Екатерина Волкова рассказала, что в актёрскую профессию попала практически случайно — благодаря объявлению, которое однажды принесла ей мама. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





После окончания музыкального училища Екатерина собиралась определяться с дальнейшим образованием. Тогда мама напомнила дочери, что без высшего образования в жизни будет непросто.





«Мама принесла мне объявление — это было в городе Тольятти — о наборе в филиал ГИТИСа при нашем театре "Колесо". Я сходила и меня взяли», — рассказала Волкова.