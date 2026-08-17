Актриса Волкова раскрыла, что попала в профессию по объявлению
Актриса Волкова призналась, что её путь в театр начался с газетной заметки
Екатерина Волкова рассказала, что в актёрскую профессию попала практически случайно — благодаря объявлению, которое однажды принесла ей мама. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
После окончания музыкального училища Екатерина собиралась определяться с дальнейшим образованием. Тогда мама напомнила дочери, что без высшего образования в жизни будет непросто.
«Мама принесла мне объявление — это было в городе Тольятти — о наборе в филиал ГИТИСа при нашем театре "Колесо". Я сходила и меня взяли», — рассказала Волкова.Вот так вместо долгих кастингов, знакомств и многочисленных попыток поступить будущей актрисе хватило одного объявления и похода на отбор.