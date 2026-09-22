Актриса Настасья Самбурская заявила, что Виталий Гогунский «не в себе»

22 сентября 2026, 09:59

Настасья Самбурская (Фото: Telegram @samburskayan)

Актриса и певица Настасья Самбурская в своём блоге попросила коллегу по сериалу «Универ» Виталия Гогунского не докучать ей. Так она ответила на высказывания Гогунского из интервью Лауры Джугелии.





Актёр заявил, что Самбурская заблокировала его в соцсетях и написала песню «Прости, Виталя, прости». При этом он утверждал, что после хейта коллеги прослушивания его проекта VIGO выросли в шесть раз.



Артист заявил о готовности перечислить певице гонорар с хайпа или отправить цветы. Настасья в ответ заявила, что Гогунский «не в себе».

«Во-первых, у тебя 80 тысяч прослушиваний. Если ты собрался с этой суммы мне переводить какие-то деньги... 80 тысяч прослушиваний — это примерно пару тысяч рублей. Я, пожалуй, откажусь от этой несметной цифры в одну тысячу рублей, потому что боюсь, что это богатство меня просто разворотит», — пошутила артистка.