Анна Семенович раскрыла планы на свадьбу с Денисом Шреером
Певица Анна Семенович в своём блоге рассказала, как представляет себе будущую свадьбу с бизнесменом Денисом Шреером.
О помолвке пары стало известно 12 сентября. После предложения руки и сердца певица показала фотографию с женихом и продемонстрировала кольцо от ювелирного дома Graff.
«Я вот сижу и думаю: если мы помолвку три дня гуляли, то сколько же мы будем гулять свадьбу? Месяц? Ваши ставки», — написала Анна.Для 46-летней Семенович это будет первое замужество. Своего избранника она показала публике в 2024 году. На тот момент мужчина ещё состоял в браке. Анна рассказывала, что в семье её возлюбленного давно всё шло не лучшим образом. Из-за затянувшегося развода Денису приходилось жить в двух странах — в России и Германии.