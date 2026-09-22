Анна Семенович раскрыла планы на свадьбу с Денисом Шреером

22 сентября 2026, 09:02

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович в своём блоге рассказала, как представляет себе будущую свадьбу с бизнесменом Денисом Шреером.





О помолвке пары стало известно 12 сентября. После предложения руки и сердца певица показала фотографию с женихом и продемонстрировала кольцо от ювелирного дома Graff.

«Я вот сижу и думаю: если мы помолвку три дня гуляли, то сколько же мы будем гулять свадьбу? Месяц? Ваши ставки», — написала Анна.