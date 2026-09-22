«Не знаем его потребностей»: Роза Сябитова усомнилась в разводе Стаса Михайлова

22 сентября 2026, 09:30

Роза Сябитова заявила, что не верит в развод Стаса Михайлова

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что не верит в развод певца Стаса Михайлова.





В беседе с изданием «Абзац» Роза Раифовна пояснила, что причиной кризиса может стать обычное эмоциональное выгорание: в какой-то момент представитель сильного пола устаёт нести ответственность за семью, детей и имущество. Тогда некоторые хотят лёгкости, свободы и путешествий.

«В том возрасте, в котором находится Стас Михайлов, у него и дети есть, и имущество тоже есть, но мы не знаем его потребностей. Хотя я могу точно сказать, что я во всю эту историю с разводом вообще не верю. То есть это нормально — естественно расходиться. Но мы живём во времена соцсетей и хайпа», — отметила сваха.