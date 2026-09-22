«Не знаем его потребностей»: Роза Сябитова усомнилась в разводе Стаса Михайлова
Роза Сябитова заявила, что не верит в развод Стаса Михайлова
Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что не верит в развод певца Стаса Михайлова.
В беседе с изданием «Абзац» Роза Раифовна пояснила, что причиной кризиса может стать обычное эмоциональное выгорание: в какой-то момент представитель сильного пола устаёт нести ответственность за семью, детей и имущество. Тогда некоторые хотят лёгкости, свободы и путешествий.
«В том возрасте, в котором находится Стас Михайлов, у него и дети есть, и имущество тоже есть, но мы не знаем его потребностей. Хотя я могу точно сказать, что я во всю эту историю с разводом вообще не верю. То есть это нормально — естественно расходиться. Но мы живём во времена соцсетей и хайпа», — отметила сваха.Рассуждать о том, какая женщина могла бы подойти артисту после расставания, телеведущая не стала.