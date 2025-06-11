Сваха Осипова раскрыла, почему Вера Сотникова не может забыть Владимира Кузьмина

11 июня 2025, 19:56

Сваха Осипова: Сотникова нежно обратилась к Кузьмину из чувства благодарности

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова (Фото: Инстаграм* @sotnikova4141)

Недавно 64-летняя Вера Сотникова трогательно поздравила бывшего возлюбленного Владимира Кузьмина с 70-летием. Сваха Анна Осипова в беседе с порталом «Страсти» рассказала, почему знаменитость так относится к экс-избраннику.





По ее словам, во время романа Сотниковой и Кузьмина, который длился 7 лет, оба были счастливы. Они дали друг другу нечто важное, в чем каждый из них нуждался в тот период, сказала сваха.





«Конечно, любит! Только не как возлюбленного, а как человека, который подарил ей счастливый отрезок жизни. Несмотря на свой имидж роковой женщины, в глубине души, Вера трогательная и понимающая», — подчеркнула Осипова.

