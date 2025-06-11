Сваха Осипова раскрыла, почему Вера Сотникова не может забыть Владимира Кузьмина
Сваха Осипова: Сотникова нежно обратилась к Кузьмину из чувства благодарности
Недавно 64-летняя Вера Сотникова трогательно поздравила бывшего возлюбленного Владимира Кузьмина с 70-летием. Сваха Анна Осипова в беседе с порталом «Страсти» рассказала, почему знаменитость так относится к экс-избраннику.
По ее словам, во время романа Сотниковой и Кузьмина, который длился 7 лет, оба были счастливы. Они дали друг другу нечто важное, в чем каждый из них нуждался в тот период, сказала сваха.
«Конечно, любит! Только не как возлюбленного, а как человека, который подарил ей счастливый отрезок жизни. Несмотря на свой имидж роковой женщины, в глубине души, Вера трогательная и понимающая», — подчеркнула Осипова.
Она добавила, что в своем поздравлении актриса выразила благодарность музыканту, с которым связаны яркие эмоции в ее жизни.
Ранее сообщалось, что Вера Сотникова обратилась к Владимиру Кузьмину в его день рождения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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