«Озвучили далеко не всю информацию»: хирург Стрелин усомнился в диагнозе Филиппа Киркорова
Хирург Стрелин усомнился, что Киркорову диагностировали бурсит после ожога
Филипп Киркоров попал в больницу после ожога руки, полученного во время концерта в Санкт-Петербурге. У певца диагностировали заражение и бурсит, однако пластический хирург Святослав Стрелин усомнился в поставленном артисту диагнозе, пишет mk.ru.
Врач напомнил, что после полученных ожогов с руки поп-короля якобы отдирали одежду, однако при этом он смог продолжить концерт. По мнению Стрелина, описанные симптомы не соответствуют ожогам третьей и четвертой степени, когда необходима госпитализация и специализированное лечение.
«Получить такую тяжесть состояния, чтобы она проявилась только через две недели, а потом еще три недели находиться в стационаре, да еще и в реанимации, это достаточно трудно объяснить такой степенью ожога. Скорее всего, представители артиста озвучили далеко не всю информацию», — пояснил хирург.
Эксперт заподозрил, что на самом деле у Киркорова диагностировали не бурсит. По его словам, правда знают лишь лечащие врачи стационара.
*Запрещен в РФ