«Озвучили далеко не всю информацию»: хирург Стрелин усомнился в диагнозе Филиппа Киркорова

11 июня 2025, 19:34

Хирург Стрелин усомнился, что Киркорову диагностировали бурсит после ожога

Филипп Киркоров (фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров попал в больницу после ожога руки, полученного во время концерта в Санкт-Петербурге. У певца диагностировали заражение и бурсит, однако пластический хирург Святослав Стрелин усомнился в поставленном артисту диагнозе, пишет mk.ru.





Врач напомнил, что после полученных ожогов с руки поп-короля якобы отдирали одежду, однако при этом он смог продолжить концерт. По мнению Стрелина, описанные симптомы не соответствуют ожогам третьей и четвертой степени, когда необходима госпитализация и специализированное лечение.





«Получить такую тяжесть состояния, чтобы она проявилась только через две недели, а потом еще три недели находиться в стационаре, да еще и в реанимации, это достаточно трудно объяснить такой степенью ожога. Скорее всего, представители артиста озвучили далеко не всю информацию», — пояснил хирург.