11 июня 2025, 19:10

Чулпан Хаматова унизила «рвущих глотки» русских болельщиков.

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова в своём разговоре журналистом Антоном Долиным* раскритиковала российских болельщиков за их «рвущие глотки». Артистка, активно подражая и корча гримасы вспомнила, как поддерживали наших спортсменов на Олимпиаде-2006 в Турине.





Актриса Чулпан Хаматова строит карьеру в Латвии, но продолжает критиковать российскую действительность. В своём недавнем интервью Хаматова внезапно упрекнула российских болельщиков. 49-летняя актриса вспомнила Олимпиаду-2006 и рассказала о том, как была поражена, услышав истошные крики россиян.

«Вот значит болеет Россия: все глотки сорваны. Все истошно орут: «Россия! Россия!» - вот так», — громко закричала Чулпан хриплым голосом.