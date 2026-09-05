«Храни господь и все ангелы!»: 44-летняя Наталья Водянова стала матерью в шестой раз
44-летняя Наталья Водянова родила девочку и стала мамой в шестой раз
В возрасте 44 лет Наталья Водянова в шестой раз стала мамой — у неё и её супруга, 49-летнего миллиардера Антуана Арно, родилась дочь. Радостной новостью в своём телеграм-канале поделилась телеведущая Екатерина Мцитуридзе.
О своей шестой беременности модель объявила, появившись на обложке глянцевого журнала. Для неё и Антуана Арно этот ребёнок стал третьим совместным. Кроме того, у модели есть трое детей от первого брака с Джастином Портманом — сын Лукас, дочь Нева и сын Виктор.
«Она родила девочку! Шестой ребёнок в семье. Чудо и чудо! Красавица — одновременно похожа и на Наташу, и на Антуана. Натуся, пусть будет самая счастливая! Храни господь и все ангелы!» — говорится в посте.Ранее Наталья Водянова появилась на публике в Риме с сыном Лукасом от первого брака. Подробности — в нашем материале.