«Храни господь и все ангелы!»: 44-летняя Наталья Водянова стала матерью в шестой раз

05 сентября 2026, 21:06

44-летняя Наталья Водянова родила девочку и стала мамой в шестой раз

Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В возрасте 44 лет Наталья Водянова в шестой раз стала мамой — у неё и её супруга, 49-летнего миллиардера Антуана Арно, родилась дочь. Радостной новостью в своём телеграм-канале поделилась телеведущая Екатерина Мцитуридзе.





О своей шестой беременности модель объявила, появившись на обложке глянцевого журнала. Для неё и Антуана Арно этот ребёнок стал третьим совместным. Кроме того, у модели есть трое детей от первого брака с Джастином Портманом — сын Лукас, дочь Нева и сын Виктор.





«Она родила девочку! Шестой ребёнок в семье. Чудо и чудо! Красавица — одновременно похожа и на Наташу, и на Антуана. Натуся, пусть будет самая счастливая! Храни господь и все ангелы!» — говорится в посте.