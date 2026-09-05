Сидни Суини появилась на Венецианском кинофестивале в «голом» платье — фото
28-летняя голливудская звезда Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», стала главной темой для обсуждения после появления на светском ужине Armani Beauty в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала провокационный образ, появившись перед публикой в винтажном платье Giorgio Armani из коллекции 2000 года.
Знаменитость полностью отказалась от нижнего белья, доверившись прозрачной сетчатой ткани, расшитой мерцающими пайетками. Драгоценности от Chopard стали завершающим штрихом этого смелого выхода.
На закрытом мероприятии актрису сопровождал её избранник — 45-летний музыкальный продюсер Скутер Браун. Пара не скрывала своих чувств: влюблённые постоянно держались за руки, а в один из вечеров Суини трогательно поправляла причёску своему возлюбленному.
Отношения звёздной пары стремительно набирают обороты. Во время недавнего отпуска в Австралии они воссоздали культовую сцену из фильма «Титаник» на лодочной прогулке. Знаменитости познакомились на свадьбе Джеффа Безоса в Италии, и, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, их роман развивается с головокружительной скоростью.
Ранее Сидни Суини назвала свидание с музыкальным менеджером «самым большим прыжком доверия». Подробности — в нашем материале.
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