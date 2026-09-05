Сидни Суини появилась на Венецианском кинофестивале в «голом» платье — фото

05 сентября 2026, 18:22

Суини вышла на дорожку в «голом» платье от Armani на Венецианском кинофестивале

Сидни Суини (Фото: Instagram*/sydney_sweeney)

28-летняя голливудская звезда Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», стала главной темой для обсуждения после появления на светском ужине Armani Beauty в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала провокационный образ, появившись перед публикой в винтажном платье Giorgio Armani из коллекции 2000 года.