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Актриса Наталья Рудова раскрыла свой способ похудения

Наталья Рудова призналась, что перестаёт есть после 16:00
Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова рассказала в соцсетях, как поддерживает стройную фигуру. По словам актрисы, главный секрет её формы — строгий режим питания в сочетании с регулярными тренировками.



Рудова призналась, что старается не есть после 16:00, а также уделяет большое внимание физической активности.

Актриса занимается спортом три раза в неделю и считает именно дисциплину одним из главных факторов, помогающих ей оставаться в форме. Несмотря на жёсткие ограничения, звезда уверяет, что такой режим ей подходит и помогает поддерживать желаемый вес.

Ранее Наталья Рудова показала поклонникам очередное дорогое приобретение. Актриса пополнила свою коллекцию аксессуаров яркой сумкой бренда Hermes, стоимость которой составляет около 235 тысяч рублей.

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Софья Метелева

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