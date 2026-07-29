Актриса Наталья Рудова раскрыла свой способ похудения
Наталья Рудова рассказала в соцсетях, как поддерживает стройную фигуру. По словам актрисы, главный секрет её формы — строгий режим питания в сочетании с регулярными тренировками.
Рудова призналась, что старается не есть после 16:00, а также уделяет большое внимание физической активности.
Актриса занимается спортом три раза в неделю и считает именно дисциплину одним из главных факторов, помогающих ей оставаться в форме. Несмотря на жёсткие ограничения, звезда уверяет, что такой режим ей подходит и помогает поддерживать желаемый вес.
Ранее Наталья Рудова показала поклонникам очередное дорогое приобретение. Актриса пополнила свою коллекцию аксессуаров яркой сумкой бренда Hermes, стоимость которой составляет около 235 тысяч рублей.
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