Актриса Наталья Рудова раскрыла свой способ похудения

29 июля 2026, 11:39

Наталья Рудова призналась, что перестаёт есть после 16:00

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова рассказала в соцсетях, как поддерживает стройную фигуру. По словам актрисы, главный секрет её формы — строгий режим питания в сочетании с регулярными тренировками.