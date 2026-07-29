29 июля 2026, 11:05

Baza: Певица Алла Пугачева продлила права на товарный бренд в России

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Алла Пугачева продлила права на товарный бренд в России, который продвигала вместе с обувной компанией до эмиграции. Об этом пишет Baza.