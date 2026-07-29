Пугачева продлила права на товарный бренд в России, который продвигала вместе с обувной компанией до эмиграции
Алла Пугачева продлила права на товарный бренд в России, который продвигала вместе с обувной компанией до эмиграции. Об этом пишет Baza.
С середины 90-х годов певица сотрудничала с компанией «Эконика». Премиальная линия обуви, созданная артисткой, носила название Alla Pugachova. Однако после того как в 2023 году Пугачева эмигрировала из России, фирма решила изменить подход и провела ребрендинг, переименовав эту коллекцию в Ekonika Premium. Тем не менее, права на использование названия Alla Pugachova оставались за организацией ещё несколько лет.
Согласно информации источника, только в этом году товарный знак полностью перешёл в собственность певицы. Алла Пугачева не стала заключать новые контракты с «Эконикой», а продлила права на бренд Alla Pugachova, выплатив госпошлину в Роспатент. Предварительно сумма продления могла достигать 170 тысяч рублей.
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