«Интересная»: Татьяна Тарасова встала на защиту Алины Загитовой после слов Ивана Ригини
Тарасова заявила, что Ригини «забыл, кто такая» олимпийская чемпионка Загитова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Алину Загитову в споре с итальянским хореографом Иваном Ригини. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По мнению специалиста, критика в адрес олимпийской чемпионки была необоснованной.
«Я вообще в недоумении от высказывания Ивана Ригини. Он забыл, кто такая Алина. Алина очень способный человек и очень интересная девочка», — заявила Тарасова.Ранее Иван Ригини усомнился в тренерских способностях Загитовой, что вызвало широкое обсуждение среди поклонников фигурного катания.
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году после финала серии Гран-при и с тех пор не выступала на официальных соревнованиях. За свою карьеру она стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также вошла в историю как единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все главные титулы мирового фигурного катания.