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«Интересная»: Татьяна Тарасова встала на защиту Алины Загитовой после слов Ивана Ригини

Тарасова заявила, что Ригини «забыл, кто такая» олимпийская чемпионка Загитова
Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* / @t.a.tarasova)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Алину Загитову в споре с итальянским хореографом Иваном Ригини. Об этом сообщает «Матч ТВ».



По мнению специалиста, критика в адрес олимпийской чемпионки была необоснованной.

«Я вообще в недоумении от высказывания Ивана Ригини. Он забыл, кто такая Алина. Алина очень способный человек и очень интересная девочка», — заявила Тарасова.
Ранее Иван Ригини усомнился в тренерских способностях Загитовой, что вызвало широкое обсуждение среди поклонников фигурного катания.

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в 2019 году после финала серии Гран-при и с тех пор не выступала на официальных соревнованиях. За свою карьеру она стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также вошла в историю как единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все главные титулы мирового фигурного катания.
Софья Метелева

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