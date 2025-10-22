Актриса Немоляева призналась, что не знает размер своей пенсии

22 октября 2025, 15:54

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о своем финансовом положении. По словам 88-летней актрисы, она продолжает работать в театре и кино, поэтому полностью не зависит от пенсии





Как оказалось, Немоляева получает доплату за звание народной артистки. При этом она призналась, что точный размер своей пенсии не знает, поскольку средства поступают на банковскую карту, с которой оплачиваются коммунальные услуги.



В беседе с «Газетой.Ru», она подчеркнула, что людям необходим достойный доход для оплаты жилья, еды и других нужд.





«Необходима достойная пенсия, чтобы люди могли платить за жилье, еду, другие нужные вещи — и не думали ни о чем. Часто по телевизору слышу, что у нас маленькие пенсии, людям не хватает, им тяжело жить. Не хотелось бы, чтобы такое было. А что касается меня, мне грех жаловаться», — сказала актриса.