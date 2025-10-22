«Гениев играют только гении»: Лолита Милявская заявила, что некому сыграть её в кино
Лолита Милявская заявила, что её образ может воплотить только гений
На недавнем концерте в честь дня рождения МУЗ-ТВ Лолита Милявская обсудила возможные биографические фильмы о себе. Об этом сообщает ТВ Mail.
Артистка отметила, что не видит человека, способного достоверно сыграть её образ на большом экране.
«Знаете, гениев играют только гении. Поэтому некому меня сыграть», — заявила певица.Ранее поклонники обращали внимание на внешнее сходство Лолиты с актрисой Фаиной Раневской и высказывали идеи о театральной постановке, однако сама Милявская скептически отнеслась к таким предположениям. Она подчеркнула, что роль, воплощающая её жизнь и характер, может исполнить лишь артист с выдающимся мастерством.