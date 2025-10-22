«Гениев играют только гении»: Лолита Милявская заявила, что некому сыграть её в кино

22 октября 2025, 15:00

Лолита Милявская заявила, что её образ может воплотить только гений

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

На недавнем концерте в честь дня рождения МУЗ-ТВ Лолита Милявская обсудила возможные биографические фильмы о себе. Об этом сообщает ТВ Mail.





Артистка отметила, что не видит человека, способного достоверно сыграть её образ на большом экране.





«Знаете, гениев играют только гении. Поэтому некому меня сыграть», — заявила певица.