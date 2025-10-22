Алла Пугачёва больше года не получает пенсию в России

22 октября 2025, 15:22

Пенсионные выплаты Пугачёвой приостановлены из-за проживания за границей

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

76-летняя певица Алла Пугачёва уже более года не получает пенсионные выплаты в России. Об этом сообщает KP.ru.