Алла Пугачёва больше года не получает пенсию в России

Пенсионные выплаты Пугачёвой приостановлены из-за проживания за границей
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

76-летняя певица Алла Пугачёва уже более года не получает пенсионные выплаты в России. Об этом сообщает KP.ru.



После её переезда за границу в 2022 году начисление пенсии временно приостановили.

Как пояснили в консульстве, с 2023 года пенсионеры, проживающие за пределами России, обязаны ежегодно подтверждать факт жизни для продолжения выплат.

Для этого нужно либо лично обратиться в Пенсионный фонд в России, либо записаться на приём к российскому консулу за границей. До тех пор, пока Пугачёва не выполнит одно из условий, её пенсия остаётся замороженной.

Софья Метелева

