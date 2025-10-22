Алла Пугачёва больше года не получает пенсию в России
Пенсионные выплаты Пугачёвой приостановлены из-за проживания за границей
76-летняя певица Алла Пугачёва уже более года не получает пенсионные выплаты в России. Об этом сообщает KP.ru.
После её переезда за границу в 2022 году начисление пенсии временно приостановили.
Как пояснили в консульстве, с 2023 года пенсионеры, проживающие за пределами России, обязаны ежегодно подтверждать факт жизни для продолжения выплат.
Для этого нужно либо лично обратиться в Пенсионный фонд в России, либо записаться на приём к российскому консулу за границей. До тех пор, пока Пугачёва не выполнит одно из условий, её пенсия остаётся замороженной.
Читайте также: