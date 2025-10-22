Бывшего ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Историк моды и бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в соцсетях сообщил о своем задержании на границе с США.
Васильева временно задержали в американском аэропорту. Пограничники взяли у него отпечатки пальцев и задали вопросы о целях визита и причинах популярности рекламы его выступлений в интернете.
По словам историка моды, его ответы на английском не удовлетворили пограничника, так как сотрудника насторожило удаленное расположение городов, где Васильеву предстоит выступать.
После беседы шоумена поместили в комнату для задержанных вместе с другими пассажирами. Затем таможенники досмотрели его багаж и отпустили. Историк моды назвал этот случай «невероятным событием», отметив, что испытал «бодрящие душу эмоции».
Васильев в настоящее время проживает во Франции и имеет французское и литовское гражданство.
Читайте также: