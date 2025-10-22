Достижения.рф

Бывшего ведущего «Модного приговора» задержали на границе США

Историк моды Александр Васильев рассказал о задержании на границе США
Александр Васильев (Фото: Инстаграм* @alexandre_vassiliev)

Историк моды и бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в соцсетях сообщил о своем задержании на границе с США.



Васильева временно задержали в американском аэропорту. Пограничники взяли у него отпечатки пальцев и задали вопросы о целях визита и причинах популярности рекламы его выступлений в интернете.

По словам историка моды, его ответы на английском не удовлетворили пограничника, так как сотрудника насторожило удаленное расположение городов, где Васильеву предстоит выступать.

После беседы шоумена поместили в комнату для задержанных вместе с другими пассажирами. Затем таможенники досмотрели его багаж и отпустили. Историк моды назвал этот случай «невероятным событием», отметив, что испытал «бодрящие душу эмоции».

Васильев в настоящее время проживает во Франции и имеет французское и литовское гражданство.

Екатерина Коршунова

