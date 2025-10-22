Бывшего ведущего «Модного приговора» задержали на границе США

22 октября 2025, 15:26

Историк моды Александр Васильев рассказал о задержании на границе США

Александр Васильев (Фото: Инстаграм* @alexandre_vassiliev)

Историк моды и бывший ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в соцсетях сообщил о своем задержании на границе с США.