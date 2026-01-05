Актриса Нино Нинидзе показала откровенные кадры в элегантном красном купальнике

05 января 2026, 20:31

Нино Нинидзе улетела к морю на январские каникулы

Нино Нинидзе (Фото: Instagram* / @ninosha13)

В то время как зима в разгаре, многие представители российского шоу-бизнеса предпочли провести январские праздники в тёплых странах. В их числе оказалась и 34-летняя Нино Нинидзе.





Актриса отправилась к морю и порадовала подписчиков серией эффектных снимков с отдыха.



На фотографиях звезда фильма «Любовники» позирует на фоне океана в ярком алом купальнике. Нино выбрала лаконичный, но очень выразительный образ: трусики с высокой посадкой и топ-бандо, подчёркивающие стройную фигуру и длинные ноги. Образ актриса дополнила минималистичным браслетом на ноге, а волосы собрала в небрежный пучок. На одном из кадров Нинидзе стоит спиной к камере и смотрит на море, на другом — задумчиво поворачивается лицом, словно погружённая в собственные мысли.



Нино Нинидзе (Фото: Instagram* / @ninosha13) Публикацию актриса сопроводила ироничной подписью.





«Для тех, кого смущает предыдущая фотография», — сказала она.