Актриса Нино Нинидзе показала откровенные кадры в элегантном красном купальнике
В то время как зима в разгаре, многие представители российского шоу-бизнеса предпочли провести январские праздники в тёплых странах. В их числе оказалась и 34-летняя Нино Нинидзе.
Актриса отправилась к морю и порадовала подписчиков серией эффектных снимков с отдыха.
На фотографиях звезда фильма «Любовники» позирует на фоне океана в ярком алом купальнике. Нино выбрала лаконичный, но очень выразительный образ: трусики с высокой посадкой и топ-бандо, подчёркивающие стройную фигуру и длинные ноги. Образ актриса дополнила минималистичным браслетом на ноге, а волосы собрала в небрежный пучок. На одном из кадров Нинидзе стоит спиной к камере и смотрит на море, на другом — задумчиво поворачивается лицом, словно погружённая в собственные мысли.
Публикацию актриса сопроводила ироничной подписью.
«Для тех, кого смущает предыдущая фотография», — сказала она.
Также Нино поздравила подписчиков с наступившим 2026 годом, отметив, что в каждом кадре можно найти что-то красивое. Где именно проходит её отпуск и с кем она проводит время, Нино раскрывать не стала, оставив интригу.