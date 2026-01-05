«Это было смело»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сменила имидж после развода

05 января 2026, 19:37

Ирина Пинчук похвасталась результатами кардинального преображения

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук дала понять поклонникам, что начинает новый жизненный этап буквально с чистого листа.





Сразу после официального расторжения брака с Араем Чобаняном экс-участница «Дома-2» решилась на кардинальную смену образа и отправилась в салон красоты.



В соцсетях Ирина показала процесс преображения — она попрощалась с привычным тёмным цветом волос и выбрала трендовый вишнёвый оттенок. Позже блогер уже продемонстрировала итоговый результат, признавшись, что решиться на такой шаг было непросто.





«Это было смело… Не знаю, сколько с таким цветом прохожу, но выглядит роскошно», — поделилась Пинчук, добавив, что на этом перемены не закончатся и в ближайшее время она планирует поработать и над стилем в целом.