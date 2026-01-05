«Это было смело»: звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сменила имидж после развода
Ирина Пинчук похвасталась результатами кардинального преображения
Ирина Пинчук дала понять поклонникам, что начинает новый жизненный этап буквально с чистого листа.
Сразу после официального расторжения брака с Араем Чобаняном экс-участница «Дома-2» решилась на кардинальную смену образа и отправилась в салон красоты.
В соцсетях Ирина показала процесс преображения — она попрощалась с привычным тёмным цветом волос и выбрала трендовый вишнёвый оттенок. Позже блогер уже продемонстрировала итоговый результат, признавшись, что решиться на такой шаг было непросто.
«Это было смело… Не знаю, сколько с таким цветом прохожу, но выглядит роскошно», — поделилась Пинчук, добавив, что на этом перемены не закончатся и в ближайшее время она планирует поработать и над стилем в целом.Стоит отметить, что за последнее время Ирина не впервые решается на серьёзные изменения во внешности. Ранее она перенесла пластическую операцию, чтобы исправить результаты прошлых вмешательств, и призналась, что теперь полностью довольна своей грудью. А летом прошлого года Пинчук также делала операцию, направленную на восстановление фигуры после двух беременностей.