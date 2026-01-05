«Мечты сбываются»: Ксения Бородина исполнила детское желание
Ксения Бородина с дочерью посетила кафе с капибарами
Ксения Бородина исполнила мечту своей младшей дочери. Телеведущая привела 10-летнюю Теону в кафе, где живут капибары. В своём личном блоге Бородина опубликовала соответствующие фото и видео.
На кадрах девочка и её мама улыбаются.
«Мечты продолжают осуществляться. Потрогать капибару и посидеть с ней вместе, поиграть и покормить», — подписала экс-ведущая «Дома-2» один из снимков.На нём Теона кормит животных. Поклонники увидели кадры и обрадовались за Ксению и её дочь. Некоторые зрители пошутили, отметив, как смело девочка ведёт себя с животными: «Эта девочка хоть чего-то боится?». Капибары, судя по опубликованным видео, тоже проявили интерес к Теоне. Они несколько раз подходили без опаски к ней.
