«Мечты сбываются»: Ксения Бородина исполнила детское желание

05 января 2026, 19:19

Ксения Бородина с дочерью посетила кафе с капибарами

Ксения Бородина с дочерью (Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина исполнила мечту своей младшей дочери. Телеведущая привела 10-летнюю Теону в кафе, где живут капибары. В своём личном блоге Бородина опубликовала соответствующие фото и видео.





На кадрах девочка и её мама улыбаются.

«Мечты продолжают осуществляться. Потрогать капибару и посидеть с ней вместе, поиграть и покормить», — подписала экс-ведущая «Дома-2» один из снимков.