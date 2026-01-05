«Страдает»: Лера Кудрявцева рассказала об отдыхе с дочерью на курорте

05 января 2026, 20:03

7-летняя дочь Леры Кудрявцевой читает даже на пляже

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева проводит январские каникулы в тёплых краях вместе с семилетней дочерью Машей.





Телеведущая отправилась с наследницей на пляжный курорт и активно делится отпускными моментами в личном блоге.



Однако, как оказалось, даже на отдыхе у Маши нет полноценной передышки. На опубликованных кадрах девочка сидит с книгой прямо на пляже, пока мама наслаждается солнцем и морем. С присущим ей юмором Кудрявцева прокомментировала ситуацию.





«Маху читать заставляют. Страдает», — сказала она.