«Страдает»: Лера Кудрявцева рассказала об отдыхе с дочерью на курорте
7-летняя дочь Леры Кудрявцевой читает даже на пляже
Лера Кудрявцева проводит январские каникулы в тёплых краях вместе с семилетней дочерью Машей.
Телеведущая отправилась с наследницей на пляжный курорт и активно делится отпускными моментами в личном блоге.
Однако, как оказалось, даже на отдыхе у Маши нет полноценной передышки. На опубликованных кадрах девочка сидит с книгой прямо на пляже, пока мама наслаждается солнцем и морем. С присущим ей юмором Кудрявцева прокомментировала ситуацию.
«Маху читать заставляют. Страдает», — сказала она.Поклонники тут же отметили, что такая «строгость» явно идёт ребёнку на пользу.
Напомним, в прошлом году Маша, дочь Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова, пошла в первый класс. Телеведущая не раз рассказывала, что у дочери очень плотный график: бальные танцы, фортепиано, шахматы, рисование, а также углублённое изучение английского языка и математики. Даже отпуск, судя по всему, — не повод выпадать из учебного ритма.