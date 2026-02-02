«Актриса одного дубля»: Ольга Бузова раскрыла свою суперспособность

02 февраля 2026, 21:22

Ольга Бузова рассказала о том, как школьная зубрёжка стала суперсилой

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

На премьере своего первого полнометражного фильма с участием в главной роли «Равиоли Оли» Ольга Бузова поделилась интересным откровением: у неё феноменальная память, которая, по её словам, помогает во всём — от учебы до профессиональной карьеры. Об этом сообщает Super.





Бузова рассказала, что ещё в школе и университете ей приходилось сталкиваться с трудными предметами — высшей математикой, геометрией, а также с дисциплинами вроде геоморфологии и ландшафтоведения. Поскольку теоретический материал давался нелегко, будущей артистке приходилось буквально зубрить информацию.





«Я слышала слово и всё — мой мозг через рот выдаёт информацию. Поэтому этот навык — быть тупо в школе — мне пригодился в моей профессии, я всё запоминаю с первого раза. Я актриса одного дубля», — отметила Бузова.