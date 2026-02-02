«Актриса одного дубля»: Ольга Бузова раскрыла свою суперспособность
Ольга Бузова рассказала о том, как школьная зубрёжка стала суперсилой
На премьере своего первого полнометражного фильма с участием в главной роли «Равиоли Оли» Ольга Бузова поделилась интересным откровением: у неё феноменальная память, которая, по её словам, помогает во всём — от учебы до профессиональной карьеры. Об этом сообщает Super.
Бузова рассказала, что ещё в школе и университете ей приходилось сталкиваться с трудными предметами — высшей математикой, геометрией, а также с дисциплинами вроде геоморфологии и ландшафтоведения. Поскольку теоретический материал давался нелегко, будущей артистке приходилось буквально зубрить информацию.
«Я слышала слово и всё — мой мозг через рот выдаёт информацию. Поэтому этот навык — быть тупо в школе — мне пригодился в моей профессии, я всё запоминаю с первого раза. Я актриса одного дубля», — отметила Бузова.Так, школьная зубрёжка превратилась для певицы и телеведущей в настоящий «инструмент успеха», позволяющий легко освоить тексты, реплики и сложные сцены на съёмочной площадке.
В посте Бузова также призналась, что до сих пор неплохо разбирается в ландшафте, хотя геометрию и гиперболу предпочитает обходить стороной.