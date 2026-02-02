Юрий Лоза запустил блог с философскими видео
Певец и композитор Юрий Лоза начал вести собственный блог, в котором публикует видео на философские и житейские темы, а также делится личным опытом. Причины такого решения он объяснил в беседе с журналистами.
По словам музыканта, его подтолкнула к этому дезинформация, распространяемая в СМИ. Лоза заявил, что о нём часто пишут недостоверные вещи, представляя его в искажённом образе.
«Обо мне много врут, превращают во фрика и сумасшедшего. Поэтому я открыл канал, где в простой форме рассказываю о своём творчестве, песнях и хитах, не ограничиваясь только “Плотом”, который давно стал мемом», — отметил артист Общественной Службе Новостей.
Также Лоза сообщил, что делится в блоге историями о закулисье шоу-бизнеса и личными наблюдениями. По его словам, публикация уже получает положительный отклик. В частности, зрители благодарили его за выпуск, посвящённый способам отказа от курения.
Кроме того, на канале музыкант размещает песни, которые, как он утверждает, радиостанции отказываются ставить, несмотря на их качество и оригинальность.