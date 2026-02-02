Юрий Лоза запустил блог с философскими видео

02 февраля 2026, 18:34

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Певец и композитор Юрий Лоза начал вести собственный блог, в котором публикует видео на философские и житейские темы, а также делится личным опытом. Причины такого решения он объяснил в беседе с журналистами.





По словам музыканта, его подтолкнула к этому дезинформация, распространяемая в СМИ. Лоза заявил, что о нём часто пишут недостоверные вещи, представляя его в искажённом образе.





«Обо мне много врут, превращают во фрика и сумасшедшего. Поэтому я открыл канал, где в простой форме рассказываю о своём творчестве, песнях и хитах, не ограничиваясь только “Плотом”, который давно стал мемом», — отметил артист Общественной Службе Новостей.