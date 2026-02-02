«Первая любовь самая чудесная»: Пересильд заговорила о чувствах к Дмитриенко

02 февраля 2026, 20:03

Анна Пересильд призналась в самой прекрасной любви к Ване Дмитриенко

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Анна Пересильд появилась на премьере романтического фильма «Первая», где не только представила картину, но и поделилась личными воспоминаниями о своих первых сильных чувствах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Хотя актриса сознательно не стала называть имён, для поклонников было очевидно, о ком именно идёт речь.



По словам Анны, её первая любовь оставила исключительно тёплый след и до сих пор вызывает самые светлые эмоции. Она подчеркнула, что этот опыт был для неё особенным и очень важным.





«Я очень хорошо это помню. У меня первая любовь самая чудесная и самая прекрасная. Не секрет, кто это, вы сами знаете», — рассказала Пересильд-младшая, отвечая на вопросы журналистов.