«Первая любовь самая чудесная»: Пересильд заговорила о чувствах к Дмитриенко
Анна Пересильд появилась на премьере романтического фильма «Первая», где не только представила картину, но и поделилась личными воспоминаниями о своих первых сильных чувствах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Хотя актриса сознательно не стала называть имён, для поклонников было очевидно, о ком именно идёт речь.
По словам Анны, её первая любовь оставила исключительно тёплый след и до сих пор вызывает самые светлые эмоции. Она подчеркнула, что этот опыт был для неё особенным и очень важным.
«Я очень хорошо это помню. У меня первая любовь самая чудесная и самая прекрасная. Не секрет, кто это, вы сами знаете», — рассказала Пересильд-младшая, отвечая на вопросы журналистов.Отдельное внимание гостей премьеры привлёк и обновлённый образ актрисы. Анна вышла на красную дорожку с новой стрижкой — она решилась на каре, заметно освежив имидж. Образ сразу вызвал активное обсуждение в Сети, а поклонники принялись оценивать перемены во внешности звезды.