Волочкова поддержала инициативу назначить Цискаридзе министром культуры

02 февраля 2026, 19:33

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Если российское правительство предпримет попытку сделать Николая Цискаридзе министром культуры России, это станет одно из самых мудрых решений. Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщила балерина Анастасия Волочкова.





Бывшая прима Большого театра высоко оценивает Цискаридзе, считая его выдающимся деятелем культуры. Балерина отметила, что артист успешно руководит Академией русского балета имени А. Я. Вагановой, которую она окончила с отличием.





«Это умнейший человек, который и без каких-либо высоких чиновничьих званий внес огромный вклад в развитие российской культуры. И, честно говоря, Николай Максимович был бы классным директором и Большого театра России, но я думаю, что стоило переждать время, да и Бог так распорядился, что он пошел выше и ему уготовлено более высокое и достойное место», — пояснила знаменитость.