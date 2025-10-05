Достижения.рф

Актриса Ольга Кузьмина встретилась с одноклассниками спустя 22 года

Звезда «Кухни» Кузьмина рассказала о трогательной встрече выпускников
Ольга Кузьмина (Фото: Instagram* / @kuzmummy)

Актриса Ольга Кузьмина поделилась с подписчиками эмоциями от встречи с одноклассниками спустя 22 года после окончания школы.



Ранее подобное мероприятие они проводили 12 лет назад, но с тех пор многое изменилось — каждый живёт своей жизнью и прошёл свой путь.

Кузьмина отметила, что не все смогли присутствовать, однако многие собрались вместе. Встреча прошла почти в День учителя, что актриса сочла символичным.

Звезда училась в творческой школе №1113, где учеба сочеталась с занятиями музыкой и танцами. Она вспомнила, что школьные будни были необычными: всего до шести уроков в день и уникальные предметы вроде истории театра и музыки.

По её словам, на встрече выпускников ощущение было как при новых знакомствах, хотя с классной руководительницей, Люсей Николаевной, актриса поддерживает связь до сих пор.

