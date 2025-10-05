Актриса Ольга Кузьмина встретилась с одноклассниками спустя 22 года
Актриса Ольга Кузьмина поделилась с подписчиками эмоциями от встречи с одноклассниками спустя 22 года после окончания школы.
Ранее подобное мероприятие они проводили 12 лет назад, но с тех пор многое изменилось — каждый живёт своей жизнью и прошёл свой путь.
Кузьмина отметила, что не все смогли присутствовать, однако многие собрались вместе. Встреча прошла почти в День учителя, что актриса сочла символичным.
Звезда училась в творческой школе №1113, где учеба сочеталась с занятиями музыкой и танцами. Она вспомнила, что школьные будни были необычными: всего до шести уроков в день и уникальные предметы вроде истории театра и музыки.
По её словам, на встрече выпускников ощущение было как при новых знакомствах, хотя с классной руководительницей, Люсей Николаевной, актриса поддерживает связь до сих пор.
