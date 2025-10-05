Певица Ханна о здоровье: забота о себе стала мейнстримом
Певица Ханна в интервью «Пятому каналу» поделилась своим отношением к здоровью и физической активности. Она отметила, что забота о себе всегда была актуальна, но сегодня стала настоящим мейнстримом.
Артистка рассказала, что всегда следит за состоянием организма. Увидев на руке португальского футболиста Криштиану Роналду фитнес-трекер, Ханна решила заказать аналогичные устройства для себя и мужа. По её словам, гаджеты помогают организовывать «яркий и активный биохакинг» для долгой жизни.
Кроме того, певица поделилась личными спортивными достижениями: она расходует примерно две тысячи калорий за день. Ханна подчеркнула, что важно понимать работу своего организма и обращать внимание на любые боли или недомогания.
