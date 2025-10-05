Певица Ханна о здоровье: забота о себе стала мейнстримом

05 октября 2025, 14:54

Певица Ханна рассказала о фитнесе и активном образе жизни

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна в интервью «Пятому каналу» поделилась своим отношением к здоровью и физической активности. Она отметила, что забота о себе всегда была актуальна, но сегодня стала настоящим мейнстримом.