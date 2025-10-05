«Прошли и огонь, и воду»: Мари Краймбрери раскрыла неизвестную деталь родов

05 октября 2025, 13:56

Мари Краймбрери рассказала о партнёрских родах с Давидом Манукяном

Марина Жадан (Фото: Telegram @marikraimbrery)

Певица Мари Краймбрери (настоящее имя Марина Жадан) впервые подробно рассказала о рождении дочери. В интервью Надежде Стрелец певица сообщила, что роды проходили в партнёрском формате при участии её мужа Давида Манукяна.





Мари отметила, что Давид сам настоял на том, чтобы присутствовать и поддержать её. Артистка призналась, что его помощь позволила ей справиться с физической болью и эмоциональным напряжением.

«За последний час родов я испытала самую сильную слабость в жизни. Я никогда не была такой слабой. Но когда положили ребёнка на грудь, — я почувствовала себя самой сильной. И вот то чувство, что в период моей слабости и самой большой победы — рядом был муж. Это как будто мы с ним прошли и огонь, и воду. В моём случае это, наоборот, было нашим скреплением таким», — поделилась певица.