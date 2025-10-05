Алёна Водонаева простилась с бабушкой, страдавшей болезнью Альцгеймера

05 октября 2025, 12:15

Алёна Водонаева рассказала о смерти бабушки

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева сообщила о тяжелой утрате — ушла из жизни её бабушка Наталья Васильевна, которая на протяжении нескольких лет боролась с болезнью Альцгеймера.