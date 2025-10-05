Алёна Водонаева простилась с бабушкой, страдавшей болезнью Альцгеймера
Телеведущая и блогер Алёна Водонаева сообщила о тяжелой утрате — ушла из жизни её бабушка Наталья Васильевна, которая на протяжении нескольких лет боролась с болезнью Альцгеймера.
В личном блоге звезда призналась, что в момент смерти находилась рядом с ней вместе со своим братом. По словам Алёны, бабушка скончалась спокойно и тихо.
Известно, что женщина страдала расстройствами памяти, забывала родных и близких. Водонаева ранее делилась, что бабушка до конца была уверена — её покойный муж, умерший почти 40 лет назад, всё ещё жив.
Как пишет издание «Страсти», в последние месяцы жизни Наталья Васильевна находилась в специализированном пансионате под круглосуточным присмотром. Водонаева рассказывала, что бабушка часто не понимала, где находится, полагая, будто это санаторий, и что сотрудники — её коллеги. В начале октября её состояние резко ухудшилось. Водонаева призналась, что в последние дни бабушка узнавала лишь её, но не свою дочь.
