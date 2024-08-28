«Какая же ты дрянь»: Кудрявцева обрушилась на Лазарева за слова о возрасте и фотофильтрах

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева были ведущими международного фестиваля «Новая волна» в Сириусе. Со сцены артист напомнил зрителям, что его коллега является ведущей шоу уже на протяжении 20-ти лет, что задело Кудрявцеву. О подробностях инцидента расскажет редакция «Радио 1».
Кудрявцева назвала Лазарева «дрянью»
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала певца Сергея Лазарева «дрянью» после того, как со сцены на «Новой волне» он отметил, что конкурс проходит уже 20 лет, а Лера является его бессменной ведущей. Кудрявцева запретила артисту упоминать ее возраст, на что он в шутку сказал, что ей всего 16 лет.
«Какая же ты дрянь, Сережа Лазарев! Напомни еще раз всем мой возраст!» — закричала в микрофон телеведущая.
Кроме того, Лазарев добавил, что Кудрявцева, с которой у него ранее были романтические отношения, «до сих пор испытывает к нему чувства».
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Лазарев назвал Кудрявцеву «страшненькой»
На этом обмен колкостями между коллегами по сцене и бывшими возлюбленными не закончился. Сергей Лазарев в гримерке у телеведущей увидел, как она снимает себя на телефон с использованием фильтров.
«Лера, ну фу, что за фильтры?» — воскликнул певец.
После этого финалист «Евровидения-2019» принялся высмеивать телеведущую, обращаясь к ее поклонникам.
«Вы понимаете, какая Кудрявцева на самом деле страшная? Она такой фильтр накладывает – и красотка. Соска, я даже бы сказал. А на самом деле – страшненькая девочка. Сейчас она сидит без ресниц, с синяками под глазами. Без слез не взглянешь», — шутливо заявил артист.Читайте также:
«Вскрылись обстоятельства со стороны певицы»: Алсу и Абрамов официально развелись
Киркорова «гонят к бывшей», Чеботина «бахнула карешечку»: скандалы на «Новой волне» в Сочи
Секс-сливы: Бузова, Басков, Волочкова и другие звезды, зарабатывающие интимом
Анастасия Хохлова