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«Какая же ты дрянь»: Кудрявцева обрушилась на Лазарева за слова о возрасте и фотофильтрах

Певец Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева некрасивая без фильтров
28 августа 2024, 11:16
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева были ведущими международного фестиваля «Новая волна» в Сириусе. Со сцены артист напомнил зрителям, что его коллега является ведущей шоу уже на протяжении 20-ти лет, что задело Кудрявцеву. О подробностях инцидента расскажет редакция «Радио 1».

Кудрявцева назвала Лазарева «дрянью»


Телеведущая Лера Кудрявцева назвала певца Сергея Лазарева «дрянью» после того, как со сцены на «Новой волне» он отметил, что конкурс проходит уже 20 лет, а Лера является его бессменной ведущей. Кудрявцева запретила артисту упоминать ее возраст, на что он в шутку сказал, что ей всего 16 лет.



«Какая же ты дрянь, Сережа Лазарев! Напомни еще раз всем мой возраст!» — закричала в микрофон телеведущая.

Кроме того, Лазарев добавил, что Кудрявцева, с которой у него ранее были романтические отношения, «до сих пор испытывает к нему чувства».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лазарев назвал Кудрявцеву «страшненькой»


На этом обмен колкостями между коллегами по сцене и бывшими возлюбленными не закончился. Сергей Лазарев в гримерке у телеведущей увидел, как она снимает себя на телефон с использованием фильтров.

«Лера, ну фу, что за фильтры?» — воскликнул певец.

После этого финалист «Евровидения-2019» принялся высмеивать телеведущую, обращаясь к ее поклонникам.

«Вы понимаете, какая Кудрявцева на самом деле страшная? Она такой фильтр накладывает – и красотка. Соска, я даже бы сказал. А на самом деле – страшненькая девочка. Сейчас она сидит без ресниц, с синяками под глазами. Без слез не взглянешь», — шутливо заявил артист.
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Лидер группы «Ногу свело» обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов
28 августа 2024, 06:37

Фото: istock/Zolnierek

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов.
В прошлом году Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Покровского, в котором он оспаривал решение Министерства юстиции о включении его в реестр. Сейчас артист подал апелляцию, однако дата судебного заседания пока не назначена. Об этом сообщила пресс-служба суда РИА Новости.

Максим Покровский* был внесен в реестр иностранных агентов в 2022 году. С момента внесения его в этот список, Покровский* активно пытался оспорить это решение в суде.

Согласно материалам, представленным в суде, музыкант был обвинен в ведении политической деятельности под иностранным влиянием, распространении материалов с антироссийской позицией, а также в публикации информации из источников, признанных в России иностранными агентами, включая украинские YouTube-каналы. Мосгорсуд утвердил это решение, после чего апелляционные и кассационные суды также отклонили жалобы Покровского*.

Министерство юстиции России внесло Покровского* в реестр иностранных агентов в конце марта 2023 года. За несколько лет до этого он переехал в США.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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#суд
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#youtube
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‎«‎Вскрылись обстоятельства со стороны певицы»: Алсу и Абрамов официально развелись
Shot: Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись
27 августа 2024, 15:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката Абрамова.
По данным канала, брак был расторгнут в Пресненском районном суде города Москвы. Адвокат Александр Добровинский заявил, что перед этим вскрылись обстоятельства со стороны певицы, из-за которых брак не мог продолжать своё существование.

Напомним, в мае певица Алсу подала на развод со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Они были женаты 18 лет, с 2006 года. Сейчас Алсу 41 год, её мужу — 46 лет, у них трое общих детей. По одной из версий, причиной развода стала измена супруга. Адвокат бизнесмена, Александр Добровинский, намекнул, что у Алсу уже есть новые отношения.

Ранее актриса, певица и модель Анна Калашникова сказала, что муж Алсу искренне хочет сохранить брак. По ее словам, Абрамов ещё поборется за внимание и любовь жены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отношения
#сво
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Киркорова «гонят к бывшей», Чеботина «бахнула карешечку»: скандалы на «Новой волне» в Сочи
27 августа 2024, 09:56

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Сириусе состоялся международный фестиваль «Новая волна», в рамках которого на сцене выступили такие звезды, как SHAMAN, Лолита, Филипп Киркоров, Николай Басков, Анжелика Варум, Люся Чеботина, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Юрий Антонов и другие. Не обошлось мероприятие без заявлений артистов и их эпатажных выходок, которые привлекли внимание общественности. О самых ярких событиях на сцене фестиваля расскажет редакция «Радио 1».

Филипп Киркоров спел в дуэте со своей музой

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Король российской эстрады и его подопечная певица Марго представили на фестивале «Новая волна» свой дуэт под названием «Молодая Мадонна». Это была первая презентация этой песни. После выступления новая муза Киркорова призналась, что сбылась ее мечта.

«Сегодня сбылась моя мечта выступить с песней на большой сцене. С любовью, ваша Марго», — обратилась она к публике.


Песня от Примадонны


Больше всего обсуждений вызвала даже не новая муза Киркорова, а его заявление о том, что композиция «Корона», которую зрители впервые услышали на «Новой волне», ему подарила Алла Пугачева.

«Эта композиция — новогодний презент от великой певицы, человека, который мне дорог», — отметил он.

Публика сразу же догадалась, что речь идет о его бывшей супруге и покинувшей Россию певице Алле Пугачевой. В Сети это событие принялись активно комментировать. Среди поклонников и антифанатов артиста разразился настоящий сканал. Одни встали на защиту кумира, а другие призвали Киркорова отправиться к экс-избраннице, прекратить поддерживать с ней отношения и принимать подарки.

«Надо гнать его к бывшей жене», «Филипп, прекратите принимать подарки от предательницы», «Что может из связывать после 20-ти лет развода?!» — недоумевают зрители.


Секрет стройности от SHAMAN

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Певец Шаман появился на сцене с исполнением знаменитой композиции Олега Газманова «Эскадрон». Артист энергично размахивал шашкой и выглядел особенно стройным. На вопрос журналистов о том, как он сохраняет свою фигуру, он заявил, что профессия исполнителя не позволяет расслабиться: необходимо выглядеть привлекательно. Кроме того, с лишним весом не очень комфортно выступать.


Люся Чеботина обрезала волосы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Внимание общественности также привлекла эпатажная выходка певицы Люси Чеботиной. Она вышла на сцену с хитом «Пошлю его на» от Лолиты. Во время своего выступления певица эмоционально «бахнула карешечку» и прямо на сцене отрезала свои длинные волосы ножницами.

Смелый поступок артистки вызвал бурю эмоций у зрителей, которые щедро отозвались овацией.

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Порноактриса Стрэттон рассказала о неловком моменте на первой в карьере съёмке
26 августа 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Asian

Известная актриса фильмов для взрослых Мелисса Стрэттон рассказала, что на первой в её карьере съёмке с ней произошла неловкая ситуация. Во время дубля у неё из самого интимного места выпало противозачаточное кольцо.
Своей историей порноактриса поделилась в подкасте Inside OnlyFans, вышедшем на YouTube. Они с партнёром только приступили к съёмке полового акта, как вдруг во время дубля у неё выпало из влагалища противозачаточное кольцо.

«А это ещё что такое?», — в изумлении спросил партнёр, понятия не имевший о существовании подобных приспособлений.

Конечно, дубль был сорван, а Стрэттон, по её словам, была готова провалиться сквозь землю от стыда. Она принялась извиняться, однако все присутствующие на съёмочной площадке только посмеялись, поддержали её и не придали инциденту большого значения. Сцену, разумеется, пришлось переснимать.

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#съёмки
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SHAMAN призвал Дурова вернуться в Россию
25 августа 2024, 02:45

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Певец SHAMAN на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции обратился к нему с призывом вернуться в Россию, поскольку свободно и легко дышится только в ней. Видео было опубликовано в Telegram-канале артиста.
«Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», – подчеркнул он в подписи к видео.
Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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Во время похорон Алена Делона у собравшихся забрали телефоны
Закрытые похороны без телефонов прошли в поместье Алена Делона во Франции
24 августа 2024, 23:03

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

Французского актера Алена Делона похоронили в его поместье в коммуне Души, рядом с любимыми собаками. Похороны прошли в закрытом режиме, присутствовали только члены семьи Делона и близкие друзья, сообщило французское издание BFMTV 24 августа.
Актер скончался во Франции 18 августа в возрасте 88 лет. Местные власти одобрили захоронение на частной территории. Делона придали земле в часовне, которую он построил для этого заранее.

С актером пришли проститься трое его детей – Аннушка, Ален Фабьен и Энтони. Также в траурной церемонии участвовала актриса Николь Кальфан и сын Жан-Поля Бельмондо. Всего присутствовали около 40 человек. Причем у всех забрали телефоны, чтобы избежать публикации фото или видео с похорон Алена Делона.

Фанаты актера смогли собраться только вблизи поместья Души.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#франция
#похороны
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Mash: Даня Милохин боится ехать в Россию из-за осеннего призыва
24 августа 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин в обозримом будущем не собирается возвращаться в Россию. Причина — боязнь осеннего призыва.
По сообщению телеграм-канала Mash, источники из близкого окружения блогера говорят, что Милохин очень хотел бы приехать на родину, однако его совсем не радует перспектива угодить под осенний призыв и на год пополнить ряды Вооружённых сил РФ. По данным телеграм-канала, тиктокеру предлагали пройти службу в спортивной роте, учитывая его увлечение боксом. Однако и такой вариант Милохина не устроил.

По словам приёмного отца блогера, его пасынок очень скучает по родине, но «держится молодцом». У него нет никаких вредных привычек, он очень много времени уделяет тренировкам по боксу и мечтает о спортивной карьере.

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Секс-сливы: Бузова, Басков, Волочкова и другие звезды, зарабатывающие интимом
23 августа 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Секс-скандалы — это неотъемлемая часть жизни многих звезд российского шоу-бизнеса. Некоторые из них стали объектом общественного внимания из-за слухов о сексуальных отношениях за деньги, а другие попали в поле зрение СМИ из-за слива их пикантных фотографий. О самых громких скандалах «ниже пояса» расскажет редакция «Радио 1».

Ольга Бузова

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Ольга Бузова неоднократно становилась объектом громких скандалов. Её отношения и расставания постоянно обсуждаются в СМИ, а некоторые слухи касались её возможных связей с мужчинами, готовыми платить за внимание.

В 2013 году телеведущую обвинили в том, что она оказывала интимные услуги за деньги в «Доме-2». Участники проекта утверждали, что она даже отказалась отвечать на вопрос о том, занималась ли сексом за материальное вознаграждение во время полиграфного тестирования.

В декабре 2016 года Ольга также столкнулась с проблемами, когда её стали запугивать мошенники. В тот период она переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Хакеры взломали её телефон и обнародовали переписку, якобы с Дмитрием Нагиевым. Позже было опубликованы фото и видео с девушкой, силуэт которой напоминал популярную певицу. Была ли это действительно Ольга Бузова неизвестно.

Дана Борисова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская телеведущая Дана Борисова якобы предлагала состоятельным мужчинам секс-услуги за сумму в четыре тысячи долларов. Соответствующая переписка была опубликована в телеграм-канале Super. Согласно информации, Борисова общалась с молодым человеком через WhatsApp и, как утверждается, отправляла ему интимные фотографии.

Сама Борисова прокомментировала ситуацию, подтвердив, что действительно отправляла фото, однако настаивает, что сделала это не с той целью, в которой её обвиняют.

«Я могу сказать, что фото, размещенные в Интернете, безусловно, мои (я люблю своё тело, особенно верхнюю часть, в отличие от морщинистых коленей). Я рассылала их, но не с той целью, за которую меня осуждают, и не собираюсь каяться или оправдываться», — заявила она.


Анастасия Волочкова


Бизнесвумен Ольга Лейбман прежде рассказала журналистам, что мужчины платили по 15 тысяч долларов за ночь с Анастасией Волочковой. Она отметила, что с некоторыми из них знакома лично. Однако, утверждается, что речь шла не о сексуальных услугах, а о предоставлении эскорта.

В январе 2024 года в Интернет попали записи, на которых Волочкова танцует вместе с актером Никитой Джигурдой. На видео балерина снимает штаны и оголяет интимную часть тела. Джигурда склоняется перед ней на колени и целует ее в область обнаженного лобка.

Марго Овсянникова

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникову обвиняют в оказании секс-услуг за деньги.

Она прошла тест на полиграфе, который подтвердил, что у неё были интимные отношения за деньги. Якобы на заработанные средства были приобретены квартира и автомобиль, а также проведены многочисленные косметологические процедуры.

Николай Басков


В 2012 году народный артист посетил Сардинию. Однако и здесь, по его собственному признанию, его настигли поклонницы, которые предложили развлечения за деньги. Правда, он не стал раскрывать размеры сумм, которые были ему озвучены.


Артем Дзюба

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Известный в России футболист впервые оказался в щекотливой ситуации в 2020 году. Неизвестные лица выложили интимное видео с Дзюбой, на котором он одной рукой держит телефон, а другой удовлетворяет себя. Запись стремительно стала вирусной. Пользователи соцсетей ежедневно обсуждали и подшучивали над спортсменом.


Тарзан и Наташа Королева

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Знаменитая пара оказалась в центре скандала весной 2015 года, когда в Сеть утекла компрометирующая запись, запечатлевающая их интимные моменты. Королёва и Тарзан тогда сообщили, что стали жертвами хакерской атаки.

Злоумышленники якобы взломали их устройства и скачали личные фотографии и видео, после чего выдвинули требование о выплате 50 тысяч долларов за конфиденциальность. Однако знаменитости решили не поддаваться шантажу, и в результате их откровенные материалы появились в интернете.
Тем не менее, не все поклонники поверили в версию о том, что Королёва и Тарзан стали жертвами преступников. Многие россияне начали подозревать, что вся ситуация была заранее спланированной рекламной акцией.

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#хакеры
#шоу-бизнес
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«Наворотил дел»: Певица Калашникова высказалась о разводе Алсу и Абрамова
Певица Калашникова: Абрамов ещё поборется за внимание и любовь Алсу
23 августа 2024, 15:22

Фото: личный архив А.Калашниковой

В мае популярная певица Алсу подала на развод со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Они были женаты 18 лет, с 2006 года. Сейчас Алсу 41 год, её мужу — 46 лет, у них трое общих детей: Сафина, Микелла и 6-летний Рафаэль. По одной из версий, причиной развода стала измена супруга.
Ян Абрамов хотел сохранить свою семью с Алсу, однако певица была непреклонна и продолжала настаивать на разводе. Адвокат бизнесмена, Александр Добровинский, намекнул, что у Алсу уже есть новые отношения.

Сама она предпочитает не говорить о переменах в своей личной жизни, но адвокат не удивляется этому, потому что 41-летняя Алсу находится в полном расцвете сил и является очень привлекательной женщиной.

Актриса, певица и модель Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» сказала, что муж Алсу искренне хочет сохранить брак.

«Да, изменил, да, наворотил дел, но 18 лет брака и трое детей объединяют их с Алсу. От такой красивой и порядочной девушки сложно отказаться. Думаю, Ян ещё поборется за внимание и любовь жены. Уверена, Алсу пока не вышла из этих отношений и даже в такой непростой ситуации верна мужу. А разговоры Яна о каком-то тайном возлюбленном Алсу, думаю, всего лишь сцена ревности с его стороны», — сказала Калашникова.

Развод Алсу и Яна Абрамова стал темой обсуждения в светских кругах. Пара, которая долгое время считалась идеальной, неожиданно для многих приняла решение расстаться. Мнения других звезд разделились на два лагеря – одни поддерживали Алсу, другие пытались защитить Абрамова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#адвокат
#певица
#развод
#брак
#актриса
#шоу-бизнес
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