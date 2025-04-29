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Актриса Полина Гренц хочет пойти к психиатру из-за неизлечимого заболевания

Полина Гренц (Фото: Инстаграм* @thepolinagrents)

Полина Гренц (Фото: Инстаграм* @thepolinagrents)

Полина Гренц рассказала о неизлечимом заболевании. Звезда сериала «Физрук» сообщила в интервью Леди Mail, что столкнулась с расстройством пищевого поведения.
Актриса сыграла в проекте школьницу, которая комплексовала из-за фигуры. В реальной жизни Полина тоже боролась с лишним весом, однако у нее появилось заболевание, из-за которого она чуть не попала в больницу.

«РПП теперь навсегда со мной. На днях я иду к врачу, потому что у меня появилась проблема заедания эмоций», — заявила Гренц.

По ее словам, все началось со съемок в «Физруке». Даже при весе 48 кг, актриса видела в зеркале полную девушку.

Она добавила, что готова пройти терапию.

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#сериал
«Спасу Настю от алкоголизма»: Барецкий считает, что Волочкова влюблена в него
Барецкий считает, что из них с Волочковой получилась бы прекрасная пара
29 апреля 2025, 13:50

Анастасия Волочкова (Telegram/volochkova_anastasiya)

Шоумен Стас Барецкий заявил «Страстям», что хочет помочь балерине Анастасии Волочковой избавиться от алкоголизма. Более того, по словам музыканта, он мог бы с ней жить в пугачевском замке в Грязи. Мужчина считает, что экс-прима Большого в него влюблена и причем давно.
«Я спасу Настю от алкоголизма. У меня есть клиника, где она сможет вылечиться от этой пагубной привычки! Да, и у нас обязательно будут дети», — сказал Барецкий.

Он подчеркнул, что знаменитости много общаются и переписываются, и Волочкова не против такого варианта развития событий.

«Я предложил Волочковой такой вариант, она не против», — добавил Барецкий.

Собеседник резюмировал, что готов был бы расписаться с Анастасией в начале мая, а ее вредные привычки не пугают его.

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Актриса Полина Гренц хочет пойти к психиатру из-за неизлечимого заболевания

«Позор» Пугачевой, цирк на похоронах Паши Техника и скандал с Айзой: Сергей Соседов раскритиковал российский шоубиз

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#мир
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#звёзды
#шоу-бизнес
#анастасия волочкова
#алкоголизм
#новости
#семья
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Виктория Цыганова раскритиковала уехавших артистов, включая Земфиру*
29 апреля 2025, 13:46

Фото: iStock/Berezko

Известная российская певица Виктория Цыганова вновь высказалась об артистах, покинувших страну. В своих соцсетях она затронула тему возвращения Земфиры*, которая, по ее мнению, может готовиться к возвращению в Россию. Об этом пишет «‎Super».
Цыганова не сдержала эмоций и назвала уехавшую певицу «змеёй», выразив опасение, что Земфира* может вернуться и снова начать выступать на родной сцене.

Цыганова напомнила, что Земфира* неоднократно пыталась оспорить свой статус иноагента, но безуспешно.

«Не дай Бог дожить до момента, когда эта змея под чьей-то защитой приползёт в Москву и будет со сцены Кремлёвского дворца учить Родину любить», — написала она.

Певица уверена, что никакие слова и действия не смогут вернуть уехавшим артистам любовь и доверие народа.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
#певица
#змея
#рф
#земфира
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«Позор» Пугачевой, цирк на похоронах Паши Техника и скандал с Айзой: Сергей Соседов раскритиковал российский шоубиз
29 апреля 2025, 13:30

Сергей Соседов (Фото: кадр из программы «Суперстар!»

Сергей Соседов известен резкими суждениями в адрес российских артистов и их творчества. В этот раз в беседе с изданием NEWS.ru музыкальный критик поделился своим мнением о покинувшей Россию Алле Пугачевой, Моргенштерне* и скандальном инциденте на шоу «Суперстар!». Подробности – в материале «Радио 1».

Скандал на шоу «Суперстар!»

Соседов не скрывает возмущения результатами проекта «Суперстар!». По его мнению, победа певицы Георгиади была достигнута несправедливо — в ущерб Азизе. Он утверждает, что Азиза показала выдающийся уровень и превзошла конкурентов по всем параметрам, включая вокал, постановку и эмоциональную подачу. Но, по словам критика, её обошли по личным причинам: «Ты великая, но разбудила кого-то ночью — вот и минус балл».

Соседов настаивает: победительницей должна была стать Азиза. Он ссылается на изобретательность её номеров, например, необычную подачу песни «Занавес», где полог поднимался снизу вверх — оригинальный ход, который он назвал «театральной революцией» для телешоу.

Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Также Соседов осудил бесконечные нападки на Азизу, связанные с трагической историей убийства Игоря Талькова. По мнению кинокритика, её продолжают обвинять в том, к чему она не имеет никакого отношения.

Критика современных артистов

На вопрос о современных популярных исполнителях Соседов отвечает равнодушно. Он признаётся, что не следит за деятельностью таких артистов, как Моргенштерн*, считая их творчество «ерундой» и «безвкусицей». Всё, что звучит сегодня, по его словам, не вызывает интереса — ни музыкально, ни с точки зрения качества.

Касаясь будущего певицы Татьяны Куртуковой, прославившейся хитом «Матушка-земля», Соседов сдержан, но объективен. Он считает, что песня — сильная, а сама исполнительница справляется с задачей достойно. Однако без серьёзной продюсерской поддержки удержаться на сцене, по его словам, почти невозможно.

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Соседов сожалеет об исчезновении программ, подобных «Серебряному шару» Виталия Вульфа. Он подчёркивает: сегодня ТВ стремится угодить молодой аудитории, забывая об актёрах, режиссёрах и музыкантах, которые составляли культурный костяк страны. Имена вроде Рудольфа Нуриева и Лидии Руслановой стали для новых поколений пустым звуком.

Кто займет место Пугачевой?

Сергей Соседов жёстко высказался о легенде российской сцены Алле Пугачёвой. Он убеждён, что её звёздная эпоха осталась в прошлом, а последние выступления критик назвал «слабыми» и «позорными». Критика звучит и в адрес «политических заявлений» певицы, которые, по его мнению, недопустимы.

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

На вопрос, может ли кто-то занять её место, Соседов отвечает:

«Замена невозможна. Но лидером сегодняшней сцены может стать Елена Ваенга — благодаря живым концертам, уважению к публике и высокому профессионализму».

О карьере Брежневой и Меладзе

Комментируя отъезд ряда известных артистов, включая Меладзе и Брежневу, Соседов уверен: их карьеры в России завершены. Даже если они захотят вернуться, путь назад будет возможен лишь после публичного раскаяния. При этом певицу Софию Ротару критик называет заложницей политической ситуации, отмечая, что на неё оказывается давление со стороны украинских радикалов.

Среди западных артистов, которых критик хотел бы видеть на российских сценах, он не называет никого из современных исполнителей. По его словам, «всё лучшее уже было»: от Элтона Джона до Мирей Матье. Новое поколение западной поп-культуры ему безразлично.

Паша Техник (Фото: Instagram**@techniquepashalive)

Смерть Паши Техника

Смерть рэпера Паши Техника и ажиотаж вокруг его похорон Соседов называет «цирком». Он признаёт, что не знал ни артиста, ни его творчества, и не понимает, почему его смерть вызвала такой резонанс. А разрисованную в честь него стену Цоя считает проявлением культурной деградации.

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*Признан в РФ иноагентом
**Запрещен в РФ
#творчество
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#новости
#моргенштерн
#алла пугачёва
#шоу-бизнес
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Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве
29 апреля 2025, 13:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Евгений Петросян через суд выписал из московской квартиры свою 56-летнюю дочь от первого брака. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Соответствующее решение принял Хамовнический суд. В ближайшее время Викторину Петросянц выпишут из квартиры на Ростовской набережной.

Примечательно, что юморист назвал дочь «бывшим членом семьи».

Викторина Петросянц родилась в браке Петросяна с балериной Беллой Кригер. Дочь артистов на протяжении длительного времени проживала в Штатах, где занималась бизнесом.

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#квартиры
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#семьи
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Новый скандал с Киркоровым: его подругу-мошенницу разоблачили
Бородин заявил, что подружка Киркорова должна стране 500 млн руб
29 апреля 2025, 13:01

Филипп Киркоров и Дима Билан (Фото: Instagram*/fkirkorov)

Руководитель федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что подруга поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова Инна Тлиашинова должна государству 500 миллионов.
«Если долг в 500 миллионов рублей не будет погашен, будет уголовное дело по неуплате налогов. Вопрос: поможет ли Киркоров ей деньгами, ведь он так ее рекламировал? Или он в ущерб не дружит?» — цитируют Бородина бьюти-обозреватели.

По утверждению Бородина, Тлиашинова обманывала граждан психологическими семинарами, обещая помочь и делая на этом деньги. Как только Тлиашинову уличили в нарушении закона, она покинула страну, добавил Бородин. Он резюмировал, что Киркоров и Тлиашинова выглядели словно закадычные друзья.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#скандал
#деньги
#мошенничество
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