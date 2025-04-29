Актриса Полина Гренц хочет пойти к психиатру из-за неизлечимого заболевания

Полина Гренц (Фото: Инстаграм* @thepolinagrents)
Полина Гренц рассказала о неизлечимом заболевании. Звезда сериала «Физрук» сообщила в интервью Леди Mail, что столкнулась с расстройством пищевого поведения.
Актриса сыграла в проекте школьницу, которая комплексовала из-за фигуры. В реальной жизни Полина тоже боролась с лишним весом, однако у нее появилось заболевание, из-за которого она чуть не попала в больницу.
По ее словам, все началось со съемок в «Физруке». Даже при весе 48 кг, актриса видела в зеркале полную девушку.
Она добавила, что готова пройти терапию.
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«РПП теперь навсегда со мной. На днях я иду к врачу, потому что у меня появилась проблема заедания эмоций», — заявила Гренц.
По ее словам, все началось со съемок в «Физруке». Даже при весе 48 кг, актриса видела в зеркале полную девушку.
Она добавила, что готова пройти терапию.
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