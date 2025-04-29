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Седокова заявила о планах улететь из России без обратного билета

Седокова заявила, что планировала улететь из России без обратного билета
Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова в своем блоге сообщила, что хотела улететь из России «без обратного билета».
Исполнительница не стала называть страну, в которую хотела отправиться. Однако незадолго до вылета, она, вероятно, передумала.

Седокова опубликовала скриншот переписки с подругой, которая отговорила ее от полета.

«Сегодня ночью решила улететь без обратного билета. Через 2 минуты после принятого решения сообщение от подруги: здесь страшная паника, ничего не работает, ни воды, ни света. Заправки закрыты, магазины тоже», — поделилась звезда в своем блоге.

Певица добавила, что у судьбы свои планы.

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#россия
«Будто сердце остановилось»: Лариса Гузеева рассказала, как переживала смерть матери
Лариса Гузеева: самой большой трагедией в жизни стала смерть матери
29 апреля 2025, 10:57

Лариса Гузеева (фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_)

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV призналась, что самой большой трагедией в её жизни стала смерть матери. По словам артистки, ничего более тяжёлого ей переживать не приходилось.
«Горе и настоящая беда — интимнее, чем секс. Это то, с чем нельзя делиться», — отметила Гузеева.

Она добавила, что не привыкла обращаться за поддержкой в трудные моменты и предпочитает справляться с болью в одиночестве. Когда происходит что-то страшное, телеведущая предпочитает закрыться в своей комнате и ни с кем не общаться. Также Гузеева рассказала, как тяжело переживала утрату матери.

«Моя мама для меня — всё. Моя душа, моё сердце, мой мир. Я была для неё всегда самой лучшей, самой главной. Всё было всегда для меня», — сказала она.

По её словам, после смерти матери ей «ничего не хочется».

«Я до сих пор не могу сказать "Царствие ей Небесное". Просто не могу, мне противно. Без мамы у меня как будто сердце остановилось, всё стало мне пофиг абсолютно», — поделилась актриса.

Телеведущая призналась, что не может говорить о матери ни с детьми, ни с психологами, а попытки других затронуть эту тему вызывают у неё агрессию. Гузеева рассказала, что если бы у нее сейчас была возможность что-то сказать маме, то она бы попросила прощения.

«Я была ужасным подростком. Я маме помотала нервов», — отметила она.

Напомним, Альбина Андреевна Гузеева умерла 12 октября 2018 года в возрасте 86 лет.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#интервью
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У матери и брата Блиновской нашли миллионы на счетах после ее банкротства
Mash: у матери и брата Блиновской нашли миллионы на счетах после ее банкротства
29 апреля 2025, 10:52

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @ elena_blinovskaya)

У матери и брата Елены Блиновской нашли недвижимость и миллионы на счетах после банкротства блогерши. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Брат задержанной владеет 9 помещениями в Москве, два из них принадлежат ему наполовину. Также у него в собственности есть 3 парковочных места.

У Нины Останиной — 3 помещения в российской столице и одно в Ярославле. По данным Mash, на счетах родственников Блиновской хранятся 20 тыс долларов и 3 млн рублей.

Суд требует вернуть средства на счета Блиновской и признать ее собственницей недвижимости.

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*Запрещен в РФ
#суд
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#деньги
#семья
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Актер Федотов не хочет платить экс-жене алименты
Актер Федор Федотов отказывается выплачивать алименты на содержание своей дочери
29 апреля 2025, 10:44

Фото: istockphoto/Vershinin

Бывшая жена актера Федора Федотова продолжает судиться с экс-супругом. Анастасия Грибова рассказала, что после бракоразводного процесса она теперь пытается добиться от звезды «Серебряных коньков» выплаты алиментов.
У экс-супругов есть общая дочь. Анастасия утверждает, что Федотов не перечисляет средства на содержание ребенка.

«Кто правда считает, что алименты автоматически перечисляются после решения суда — должна вас огорчить — все не так просто! Автоматически они перечисляются только тогда, когда человек делает это самостоятельно», — приводит слова Грибовой портал «Страсти».
Грибова также заявила, что актер отказывается комментировать свое поведение. При этом Грибов продолжает сниматься в кино.

В конце февраля экс-супруга бывшего форварда футбольной сборной России Александра Кержакова заявила, что именитый спортсмен не выплачивает алименты. Женщина сообщила, что последний перевод от Александра на содержание их общего сына составил ровно один рубль.

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#алименты
#женщина
#суд
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Нюша рассказала, что отец заработал на квартиру благодаря ее карьере
29 апреля 2025, 10:27

Нюша (фото: Instagram* / nyusha_nyusha)

Певица Нюша (Анна Шурочкина) является представительницей творческой династии. Ее отец Владимир Шурочкин — один из бывших солистов группы «Ласковый май». Именно он первым разглядел талант дочери и стал ее продюсером.
Чтобы Нюша смогла снять видеоклип, музыкант даже продал квартиру. По словам исполнительницы, она уже давно «рассчиталась» с отцом.

«Эти деньги были возмещены прибылью, и потом папа сам себе заработал на квартиру. Конечно, я благодарна, но это был осознанный шаг бизнесмена в том числе, а не подарок дочери», — пояснила певица в беседе с «Газетой.Ru».

Сегодня Нюша продолжает активно заниматься своей карьерой.

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*Запрещен в РФ
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«Коньяк с лимоном и диван»: Лариса Гузеева призналась, приходилось ли ей спать с режиссерами ради роли
Лариса Гузеева рассказала, что никогда не получала роли через постель
29 апреля 2025, 10:16

Лариса Гузеева (фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_)

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказала, что когда-то ей поступали предложения интимного характера от режиссёров в обмен на роли. По словам артистки, она всегда отказывалась от подобных условий.
«Просто идешь на пробы, уверенная, что там тебя ждут камеры, грим, костюм, но точно не коньяк с лимоном и диван», — сказала Гузеева.

Гузеева призналась, что роли через постель она никогда не получала. Она добавила, что относилась к себе с чувством собственного достоинства.

«У меня была мания величия. Я думала: "Ты вот сейчас будешь этими своими серебряными зубами вставными клацать по моим косточкам? Ага, прям разбежалась"», — отметила она.

Также телеведущая подчеркнула, что по натуре является очень брезгливым человеком, поэтому ей было противно от режиссеров, которые к ней приставали.

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