Седокова заявила о планах улететь из России без обратного билета

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)
Певица Анна Седокова в своем блоге сообщила, что хотела улететь из России «без обратного билета».
Исполнительница не стала называть страну, в которую хотела отправиться. Однако незадолго до вылета, она, вероятно, передумала.
Седокова опубликовала скриншот переписки с подругой, которая отговорила ее от полета.
Певица добавила, что у судьбы свои планы.
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Седокова опубликовала скриншот переписки с подругой, которая отговорила ее от полета.
«Сегодня ночью решила улететь без обратного билета. Через 2 минуты после принятого решения сообщение от подруги: здесь страшная паника, ничего не работает, ни воды, ни света. Заправки закрыты, магазины тоже», — поделилась звезда в своем блоге.
Певица добавила, что у судьбы свои планы.
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