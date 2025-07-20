Певца SHAMAN заменили в этно-опере «Князь Владимир»
Певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) заменили в этно-опере «Князь Владимир», где он исполнял главную роль. Об этом продюсер и автор произведения Игорь Матвиенко сообщил в беседе с «Известиями».
Он отметил, что артист в настоящее время работает в напряжённом графике. В связи с этим пришлось заменить его на время гастрольного тура постановки. Дронов физически не смог бы подготовиться к опере.
При этом Матвиенко не уточнил, кто исполнит роль вместо Дронова.
5 февраля в Кремлёвском дворце состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир». Особое внимание в постановке уделено хореографии, спецэффектам и декорациям. Ярослав Дронов исполняет в опере главную роль.
Напомним, что в конце сентября SHAMAN выступит на музыкальном конкурсе «Интервидение», который проводится в этом году впервые. Артист активно работает над предстоящим выступлением. В воскресенье он преставил клип на песню, которую исполнит на мероприятии.
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