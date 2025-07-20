Певца SHAMAN заменили в этно-опере «Князь Владимир»

20 июля 2025, 20:24

SHAMAN заменили в этно-опере «Князь Владимир» из-за напряжённого графика

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) заменили в этно-опере «Князь Владимир», где он исполнял главную роль. Об этом продюсер и автор произведения Игорь Матвиенко сообщил в беседе с «Известиями».