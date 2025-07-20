«Мимолетное недоразумение»: Митя Фомин и Александр Рогов помирились
Певец Митя Фомин и стилист Александр Рогов помирились
Митя Фомин сделал заявление о недавнем конфликте со стилистом Александром Роговым из-за нарядов. О произошедшем певец рассказал Telegram-каналу «Звездач» на полях VK Fest.
Фомин отметил, что оставил все обиды в прошлом. Теперь он спокойно участвует в проектах Рогова и сотрудничает с ним. А конфликт со стилистом, вспыхнувший в соцсетях, он назвал мимолётным недоразумением.
«Мы с Сашей теперь не разлей вода. Я участвую в его проектах, программах. Я считаю, что это было мимолетное недоразумение, которое разрешилось буквально через полгода», – отметил исполнитель.Ранее Митя Фомин рассказал о помолнении в семье. Певец завёл собаку, которую теперь активно берёт в свои путешествия.