«Мимолетное недоразумение»: Митя Фомин и Александр Рогов помирились

20 июля 2025, 19:37

Певец Митя Фомин и стилист Александр Рогов помирились

Митя Фомин (фото: ВКонтакте @mitya_fomin)

Митя Фомин сделал заявление о недавнем конфликте со стилистом Александром Роговым из-за нарядов. О произошедшем певец рассказал Telegram-каналу «Звездач» на полях VK Fest.





Фомин отметил, что оставил все обиды в прошлом. Теперь он спокойно участвует в проектах Рогова и сотрудничает с ним. А конфликт со стилистом, вспыхнувший в соцсетях, он назвал мимолётным недоразумением.



Александр Рогов (фото: Telegram @rogov24)



«Мы с Сашей теперь не разлей вода. Я участвую в его проектах, программах. Я считаю, что это было мимолетное недоразумение, которое разрешилось буквально через полгода», – отметил исполнитель.