«Я свободна от влюбленности и секса – это кайф»: Лолита откровенно высказалась о жизни после 60 лет

20 июля 2025, 20:45

Лолита рассказала о новых жизненных приоритетах после 60 лет

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская поразила гостей VK Fest монологом о жизни после 60 лет.





Беседуя с Ксенией Собчак певица рассказала, как обрела долгожданную свободу от любовных переживаний, и объяснила, почему современные российские певцы вызывают у неё только материнские чувства.





«Я наконец свободна от влюблённости, от секса, от всего – это такой кайф, не поверите! Желаю всем дожить до шестидесяти одного и не хотеть ничего, кроме того, чтобы вовремя лечь спать», – подчеркнула артистка.