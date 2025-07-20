«Я свободна от влюбленности и секса – это кайф»: Лолита откровенно высказалась о жизни после 60 лет
Лолита рассказала о новых жизненных приоритетах после 60 лет
Лолита Милявская поразила гостей VK Fest монологом о жизни после 60 лет.
Беседуя с Ксенией Собчак певица рассказала, как обрела долгожданную свободу от любовных переживаний, и объяснила, почему современные российские певцы вызывают у неё только материнские чувства.
«Я наконец свободна от влюблённости, от секса, от всего – это такой кайф, не поверите! Желаю всем дожить до шестидесяти одного и не хотеть ничего, кроме того, чтобы вовремя лечь спать», – подчеркнула артистка.Отвечая на вопрос журналистки о симпатии к коллегам-мужчинам, Милявская с юмором отметила, что современные артисты «очень худенькие, маленькие», поэтому она не хочет и не любит их.
Особенно досталось рэперу Элджею. Лолита отметила, что относится к нему, как к ребёнку, и добавила: «Ваша бабушка вас любит».