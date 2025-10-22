Актриса Равшана Куркова показала сына Гаспара в день его 5-летия: редкое фото
Актриса Равшана Куркова поделилась редкими фото со дня рождения сына
Актриса Равшана Куркова отметила 5-летие сына Гаспара, поделившись редкими кадрами с праздника в соцсетях.
В публикации она разместила фото с торжества и архивное видео, снятое вскоре после рождения мальчика.
Кроме того, Куркова опубликовала трогательное видео, где Гаспар обнимается с младшей сестрой Самирой.
Старший сын актрисы родился в 2021 году от бизнесмена Сергея Амаряна, однако пара вскоре рассталась. Младшая дочь Самира появилась на свет в 2023 году, и сведения о том, кто её отец, остаются неизвестными.
Читайте также: