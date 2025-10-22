«Сторитейл лютый»: Оксана Самойлова раскрыла правду о постах с Джиганом

22 октября 2025, 15:48

Оксана Самойлова опровергла слухи о воссоединении с Джиганом из-за взлома

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова прокомментировала действия мошенников, которые сообщили о её воссоединении с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Модель обратилась к поклонникам через свой Telegram-канал.





По словам Самойловой, неизвестные лица взломали её аккаунт в социальной сети. От её имени они проводят розыгрыши и публикуют посты о возобновлении отношений с Джиганом. Модель заявила, что не имеет никакого отношения к этой деятельности.



Она отметила, что подписчицы периодически присылают ей скриншоты со взломанной страницы.

«Там такой сторитейл лютый! Ребята, я надеюсь, что мы все адекватные люди и понимаем, что не я делаю эти нелепые посты, они не имеют ко мне никакого отношения, так же, как и все эти конкурсы», — высказалась Оксана.

